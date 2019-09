Hongkongs Regierungschefin will im Amt bleiben

Lu Hanxin/XinHua/dpa Regierungschefin Carrie Lam am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Hongkong

Hongkong. Die Regierungschefin von Hongkong, Carrie Lam, will trotz der anhaltenden Proteste im Amt bleiben. Sie bestritt am Dienstag, ihren Rücktritt erwogen zu haben. Zudem habe sie auch nicht die chinesische Regierung um Erlaubnis für einen solchen Schritt gebeten, um die politische Krise zu beenden. Damit reagierte die Regierungschefin auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters über eine Tonaufnahme, laut der Lam vergangene Woche bei einem Treffen mit Geschäftsleuten gesagt haben soll, dass sie nach einer aufrichtigen Entschuldigung zurücktreten würde, wenn sie die Wahl hätte. Sie habe aber nur noch sehr begrenzten Spielraum, die Krise in der chinesischen Sonderverwaltungszone zu lösen, da sie »zwei Herren« diene. (Reuters/jW)