Zusammengeschraubt

Hasenmoor. Der Bruder von Comiczeichner Rötger Feldmann hat die Neuauflage des urigen »Werner«-Rennens auf dem Musik- und Motorsportfestival in Hasenmoor bei Segeberg gewonnen. Andi Feldmann setzte sich auf dem Flugplatz Hartenholm mit seinem selbst zusammengeschraubten V8-Hot-Rod von 1932 gegen den Reality-TV-Star Konny Reimann (»Goodbye Deutschland! Die Auswanderer«) durch. Reimann musste deswegen am Samstag mit einem »Flachköpper« in einen Matschpool springen. Die beiden verabredeten eine Revanche für das kommende Jahr. (dpa/jW)