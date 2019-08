Halbe Chance

Bratislava. Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der EM für eine große Überraschung gesorgt und sind vorzeitig ins Achtelfinale eingezogen. Dank einer glänzenden Leistung bezwang die Auswahl von Bundestrainer Felix Koslowski Rekordeuropameister Russland in Bratislava nach einem Fünf-Satz-Krimi mit 3:2 (18:25, 25:21, 25:23, 14:25, 15:11). Durch den Sieg von Kogastgeber Slowakei am Abend gegen Belarus (3:2) ist sein Team mit acht Punkten nicht mehr von einem der vier ersten Plätze in der Vorrundengruppe D zu verdrängen, die zum Einzug in die Runde der letzten 16 berechtigen. »Von zehn Spielen gegen uns gewinnen die Russen 9,5mal«, hatte Koslowski vor dem Spiel gesagt. Die »halbe kleine Chance« konnten seine Schützlinge mit einem überragenden Auftritt nutzen. (sid/jW)