USA bombardieren Milizen im Irak

AP Photo/Loay Hameed, File Explosion am Montag auf einem Militärstützpunkt südwestlich von Bagdad

Bagdad. Schiitische Milizen im Irak werfen den USA vor, ihre Waffenlager angegriffen zu haben. Die US-Armee habe israelische Drohnen in den Irak gebracht und sie gegen Militärstützpunkte eingesetzt, erklärte der Vizechef der »Volksmobilisierungskräfte«, Abu Mahdi Al-Muhandis, am Mittwoch. Zugleich drohte er Gegenwehr an. Die Volksmobilisierungskräfte würden alle Abwehrmaßnahmen nutzen, um weitere Attacken zu verhindern.

In den vergangenen Wochen war es in Munitionslagern der Milizen mehrfach zu Explosionen gekommen. Erst am Dienstag kamen bei einer Detonation in der Nähe eines Luftwaffenstützpunktes etwa 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bagdad mindestens zwei Menschen ums Leben. Im Irak kursieren Gerüchte, wonach Israels Armee für die Explosionen verantwortlich sei. (dpa/jW)