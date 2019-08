Klimaaktivisten gegen Lobbyverein

Monika Skolimowska/dpa Zug zum Lobbyverein INSM: Friday for Future in Berlin

Berlin. Hunderte Klimaaktivisten haben am Freitag mittag vor dem Sitz des neoliberalen Lobbyvereins »Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft« (INSM) in Berlin demonstriert. Unter dem Motto »Wir sind der Tinnitus der INSM« machten die Demonstranten – hauptsächlich Schüler und Schülerinnen – schon auf dem Weg zu dem Gebäude in Berlin-Mitte mit Töpfen und Kochlöffeln kräftig Lärm. Auf einem großen Transparent fragten die Demonstranten »Profit oder Zukunft?«.

Die Aktivisten der Fridays-for-Future-Bewegung kritisiereb die INSM für ihre Position in Sachen Klimaschutz. Die von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektro-Industrie finanzierte Initiative vertrete energieintensive Unternehmen und gaukle Interesse am Klimaschutz nur vor, hieß es seitens der Aktivisten. (dpa/jW)