Neuer Anlauf zu Tarifverhandlungen für Gebäudereiniger

Ina Fassbender/dpa Mehr Geld für die Gebäudereiniger: Die IG BAU und der Innungsverband wollen am Donnerstag wieder Gespräche führen.

Dreieich. Im Gebäudereiniger-Handwerk nehmen die Verhandlungsparteien einen neuen Anlauf, um den seit Monaten schwelenden Tarifkonflikt beizulegen. In Dreieich bei Frankfurt am Main treffen sich am Donnerstag die IG Bauen-Agrar-Umwelt und der Bundesinnungsverband des Handwerks zu Gesprächen über den Rahmentarifvertrag für die rund 650.000 Beschäftigten.

Die IG BAU hatte bereits im vergangenen Jahr mehrere Änderungen verlangt: Insbesondere sollen Fachkräfte höher eingestuft und erstmals in der Branche soll ein Weihnachtsgeld gezahlt werden. Nach vier ergebnislosen Runden hatten die Unternehmen im April überraschend den Rahmentarif gekündigt, weil sie Teilzeitkräften keine Überstundenzuschläge zahlen wollen.

Die Gewerkschaft hat mit Warnstreiks für den Fall gedroht, dass die Unternehmer keine konkreten Vorschläge machen. Seit dem 1. August ist die Friedenspflicht ausgelaufen, sodass Arbeitsniederlegungen möglich wären. Der Geschäftsführer des Bundesinnungsverbandes Johannes Bungart hat Vorschläge angekündigt, will über das Weihnachtsgeld aber erst bei den Gehaltsverhandlungen im kommenden Jahr sprechen. (dpa/jW)