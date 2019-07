Piloten von British Airways stimmen für Streik

John Stillwell/PA Wire/dpa Die Flugzeuge von British Airways könnten demnächst am Boden bleiben

London. Die Piloten der britischen Fluggesellschaft British Airways (BA) sind zu einem Arbeitskampf bereit. Mit klarer Mehrheit sprachen sich die Mitglieder der Pilotenvereinigung »Balpa« am Montag dafür aus. Wenn das Unternehmen einen Streik noch abwenden wolle, dann müsse es ein deutlich besseres Lohnangebot vorlegen, erklärte Balpa-Generalsekretär Brian Strutton. In dreitägigen Gesprächen habe sich die Airline nicht bewegt.

Die Fluggesellschaft will die Schritte gerichtlich verbieten lassen. Darüber soll am Dienstag der »High Court« in London entscheiden. Ein BA-Sprecher sagte, die Airline versuche, eine Lösung zu finden, um Streiks zu vermeiden. Man fordere Balpa auf, so schnell wie möglich an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Das lehnt die Pilotenvereinigung jedoch ab. Solange British Airways versuche, gerichtlich gegen Streiks vorzugehen, werde es keine weiteren Gespräche geben. (dpa/Reuters/jW)