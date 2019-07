Zurück auf Start

Budapest. Der Traum von einer WM-Medaille in Budapest ist für Degenfechterin Alexandra Ndolo im Achtelfinale geplatzt. Sie unterlag in der Runde der besten 16 Lis Rottler-Fautsch (Luxemburg) mit 12:15. Zuvor hatte die EM-Dritte die amtierende italienische Weltmeisterin Mara Navarria aus dem Turnier geworfen (15:14). Am Samstag startet für Ndolo und ihre Teamkolleginnen, die sich für die Hauptrunde im Einzel nicht hatten qualifizieren können, die Vorrunde des Mannschaftswettbewerbs. (dpa/jW)