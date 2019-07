Türkei: Gezi-Park-Prozess gegen Kavala fortgesetzt

Istanbul. Unter großer internationaler Aufmerksamkeit ist der Prozess gegen den inhaftierten Intellektuellen Osman Kavala und 15 weitere Aktivisten in der Türkei fortgesetzt worden. Der Anwalt Fikret Ilkiz, der einige Beschuldigte vertritt, hielt am Donnerstag seine Verteidigungsrede, wie Prozessbeobachter berichteten. Für die Fortsetzung des Verfahrens am Hochsicherheitsgefängnis westlich von Istanbul sind zwei Verhandlungstage angesetzt. Den Angeklagten wird u. a. ein Umsturzversuch im Zusammenhang mit den Gezi-Park-Protesten von 2013 vorgeworfen. Kavala wird zudem beschuldigt, die Kundgebungen mit ausländischer Hilfe finanziert zu haben. (dpa/jW)