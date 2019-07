US-Kongress blockiert Rüstungsdeal mit Riad

Washington. Der US-Kongress hat ein milliardenschweres Rüstungsgeschäft mit Saudi-Arabien blockiert und ist damit erneut auf Konfrontationskurs zu US-Präsident Donald Trump gegangen. Nach dem US-Senat stimmte am Mittwoch das Repräsentantenhaus gegen die geplanten Lieferungen im Wert von insgesamt 8,1 Milliarden US-Dollar (7,2 Milliarden Euro) an Saudi-Arabien und weitere Verbündete im Nahen Osten. Trumps Regierung hatte im Mai den Kongress umgangen, um den Verkauf von Waffen, Munition, Ausrüstung und Flugzeug-Wartungsleistungen an Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien zu genehmigen. (AFP/jW)