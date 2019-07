Evo Morales besucht Putin

Kirill Kudryavtsev/POOL AFP/dpa Evo Morales (li.) und Wladimir Putin am Donnerstag in Moskau

Moskau. Boliviens Präsident Evo Morales und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin sind am Donnerstag in Moskau zu Gesprächen zusammengekommen. Man habe Abkommen über die Zusammenarbeit in den Bereichen Energieversorgung, öffentliche Sicherheit, Nuklearsicherheit sowie zur Lithiumförderung unterzeichnet, teilte Morales anschließend mit. »Das wird Bolivien weiteres wirtschaftliches Wachstum ermöglichen«, sagte der Staatschef und zeigte sich zufrieden. Er dankte Putin für den »warmherzigen Empfang« und lud seinen Amtskollegen zu einem Gegenbesuch nach Bolivien ein. (ABI/TASS/jW)