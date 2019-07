Faschotreffen: Orban empfängt estnischen Rechten Helme

Ints Kalnins/Reuters Ein Mann nach Orbans Geschmack: Der rechte estnische Innenminister Mart Helme

Budapest. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat am Montag in seiner Budapester Residenz den estnischen Rechtspolitiker Mart Helme zu einem Gespräch empfangen. Dies bestätigte ein Orban-Sprecher gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur MTI. Helmes Estnische Konservative Volkspartei (EKRE) ist seit dem Rechtsruck nach den Parlamentswahlen im Frühjahr Teil der estnischen Regierung. Der Parteichef ist in der Tallinner Koalitionsregierung Vize-Ministerpräsident und Innenminister.

Zuletzt hatte Orban ähnlich demonstrativ den rassistischen italienischen Innenminister Matteo Salvini und kurz davor den damaligen österreichischen Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache empfangen. Orban tritt dafür ein, dass sich die bürgerlich-konservativen Kräfte in Europa mit rechten Parteien verbünden. (dpa/jW)