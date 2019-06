Timo Boll holt Gold bei den Europaspielen

Wang Dongzhen/XinHua/dpa Endspiel nach einer »sehr kurzen Nacht«: Timo Boll (Archivbild: Shenzen, China am 31.5.2019)

Minsk. Tischtennisprofi Timo Boll hat bei den Europaspielen in Minsk am Mittwoch das Einzelfinale mit 4:2 Sätzen gegen Jonathan Groth gewonnen. Der Däne hatte im Achtelfinale Dimitrij Ovtcharov, den anderen deutschen Weltklassespieler, aus dem Turnier geworfen. Im Halbfinale schlug der an Nummer eins gesetzte Boll den Kroaten Tomislav Pucar problemlos mit 4:1 Sätzen und schaffte damit bereits die Olympiaqualifikation. (dpa/sid/jW)