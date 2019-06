Europaspiele in Minsk: Große Eröffnung

Vasily Fedosenko/Reuters Der belorussische Präsident Alexander Lukaschenko

Minsk. Im Dynamo-Stadion von Minsk werden am Freitag abend die 2. Europaspiele eröffnet. Bis Sonntag, den 30. Juni, kämpfen 3.676 Athleten in 15 Sportarten zum Teil auch um die Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio. Alle 50 Nationalen Olympischen Komitees (NOK) haben ihre Teilnahme zugesagt.

Fahnenträgerin Lisa Unruh (Bogen) führt bei der Eröffnung das deutsche Team: 73 Frauen und 77 Männer, darunter die Tischtennis-Asse Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov. Kanu-Rennsportler und Judoka ermitteln bei den Spielen ihre Europameister. In vier Sportarten gibt es Qualifikationswettkämpfe für Tokio: Bogenschießen, Karate, Schießen mit Gewehr, Flinte und Pistole sowie Tischtennis. In der Leichtathletik, im Badminton, Radsport und Judo können Punkte für die Weltrangliste gesammelt werden, die für die Olympiaqualifikation herangezogen werden.

Der Bund beteiligt sich an den Entsendungskosten in Höhe von 650.000 Euro, aber in zwei Sportarten ist Deutschland bedauerlicherweise nicht vertreten: Beachsoccer und Turnen.

Zur Eröffnungsfeier im Dynamo-Stadion erwartet der belorussische Präsident Alexander Lukaschenko neben dem russischen Ministerpräsidenten Dmitri Medwedew die Staatsoberhäupter Ilcham Alijew (Aserbaidschan), Salome Surabischwili (Georgien) und Igor Dodan (Moldau) sowie die Präsidenten Alexander Vucic (Serbien) und Milorad Dodik (Bosnien-Herzegowina). (sid/dpa/jW)