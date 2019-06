Bundesliga: Kooperation zwischen SC Paderborn und RB Leipzig gescheitert

Robert Michael/ZB/dpa Können frohlocken: Fans des SC Paderborn

Köln. Die geplante Kooperation der Fußball-Bundesligisten RB Leipzig und SC Paderborn ist gescheitert. Das gaben beide Vereine am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Demnach nehmen beide Seiten von der Zusammenarbeit »aufgrund unterschiedlicher Ansichten« Abstand. In den vergangenen Tagen habe es intensive Gespräche gegeben, ein »zielgerichteter Austausch« sei jedoch »nicht wie geplant umsetzbar«. Der SC Paderborn wies zudem ausdrücklich darauf hin, dass es »keine weiteren Beweggründe« für die Entscheidung gegeben und der Verein sich nicht dem Druck aus der Fanszene gebeugt habe. Seit Bekanntwerden der Pläne hatten Teile der Anhängerschaft gegen die Kooperation mit dem Verein des Brauseherstellers Red Bull protestiert. (sid/jW)