Chinesische Konzerne auf Distanz zu UBS

Hongkong. In China hat die Affäre um einen Ökonomen der UBS-Bank weitere Auswirkungen: Das staatliche Infrastrukturunternehmen China Railway Construction (CRCC) habe sich gegen eine Zusammenarbeit bei der Plazierung einer Dollar-Anleihe entschieden, sagte ein CRCC-Sprecher am Montag. Grund dafür sei die Aussage des UBS-Volkswirts Paul Donovan. Dieser hatte sich zu höheren Verbraucherpreisen wegen einer in China grassierenden Krankheit bei Schweinen geäußert. Er sagte: »Spielt das eine Rolle? Es ist wichtig, wenn du ein chinesisches Schwein bist. Es ist wichtig, wenn man gerne Schweinefleisch in China isst.« (Reuters/jW)