Neue US-Sanktionen gegen Iran

Ebrahim Noroozi / AP US-Präsident Donald Trump hat es schon lange auf die Islamische Republik Islam abgesehen

Washington. Die USA erhöhen mit neuen Sanktionen den wirtschaftlichen Druck auf den Iran. Die am Freitag verhängten Strafmaßnahmen nehmen die petrochemische Industrie der Islamischen Republik ins Visier, wie das US-Finanzministerium in Washington mitteilte. Sie richten sich unter anderem gegen die größte iranische Holding in dem Sektor, die Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC). (Reuters/jW)