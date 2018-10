Mahnwache in Moskau erlaubt

Moskau. Die Behörden in Moskau haben nach Kritik doch eine Mahnwache der Nichtregierungsorganisation »Memorial« genehmigt. Die Aktion werde am kommenden Montag wie geplant vor der Zentrale des russischen Geheimdienstes FSB stattfinden, schrieb die Zeitung Kommersant am Dienstag. Bei einer Begehung sollen sich demnach die Behörden mit »Memorial« geeinigt haben. Wegen Bauarbeiten hatten die Verantwortlichen am Wochenende kurzfristig die Zustimmung zurückgezogen. (dpa/jW)