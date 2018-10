Wien: Deutsche Redner bei den »Patrioten«

Wien. Anlässlich des österreichischen Nationalfeiertags am 26. Oktober ruft der rechtslastige Verein »Okzident« in Wien zu einem »Marsch der Patrioten« auf. Auf dessen Rednerliste stehen auch ausländische Unterstützer. Als Initiator tritt der im August 2015 gegründete »Verein zur Förderung von Rechtsstaatlichkeit« auf. Vorsitzender ist der Publizist Georg Immanuel Nagel, der beim »Patrioten«-Marsch auch als einer der Redner angekündigt wird. Schon 2014 war er bei Aktivitäten der »Identitären Bewegung« anzutreffen. Er scheiterte aber damit, Pegida in Österreich zu etablieren. Als Autor schreibt er unter anderem im neurechten Magazin Blaue Narzisse. (jW)