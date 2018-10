Ehrung für ermordete maltesische Journalistin

Kopenhagen. Die vor einem Jahr ermordete maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia hat posthum den Antikorruptionspreis von Transparency International erhalten. Ebenfalls ausgezeichnet wurde am Montag abend in Kopenhagen die spanische Whistleblowerin Ana Garrido Ramos. Deren Hinweise hatten offengelegt, wie tief die früher regierende rechte Volkspartei (PP) in einen Korruptionsskandal verstrickt war. (dpa/jW)