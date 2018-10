Frankreich: Polizei räumt Flüchtlingslager

Lille. Die französische Polizei hat am Dienstag mit der Räumung eines »wilden« Camps von Flüchtlingen in der Nähe der Hafenstadt Dünkirchen begonnen. Mehr als 1.800 Menschen wurden aus dem Lager in Auffangstationen in der Region gebracht. Angebliches Ziel sei es, Familien zu schützen und gegen Menschenschmuggler vorzugehen, erklärten die Behörden. Von der französischen Küste aus versuchen Flüchtlinge immer wieder, über den Ärmelkanal nach Großbritannien weiterzureisen. (Reuters/jW)