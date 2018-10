Hambacher Forst: Protestcamp errichtet

Kerpen. Ohne eine Gerichtsentscheidung zum Standort abzuwarten, hat das Aktionsbündnis »Ende Gelände« am Dienstag mit dem Aufbau eines Protestcamps gegen den Braunkohleabbau am Hambacher Forst begonnen. Die Polizei hatte verfügt, dass das Protestcamp etwas weiter entfernt vom Wald in Jülich-Mersch stattfinden solle. Dabei hatte sich die Behörde auf den Naturschutz berufen. Die Aktivisten wollen dagegen mit ihrem Camp näher an das Gebiet. Beim Verwaltungsgericht Aachen lag am Dienstag mittag dazu noch ein Eilantrag der Gegner der Braunkohleverstromung. (dpa/jW)