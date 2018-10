Sarajevo. Rund 100 Flüchtlinge haben in der Nacht zu Dienstag an der Grenze von Bosnien und Herzegowina zum EU-Mitglied Kroatien ausgeharrt. Bei Temperaturen von fünf Grad verbrachten sie die Nacht am Rand einer Straße in der Nähe der nordbosnischen Stadt Bihac, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zuvor waren sie am Grenzübertritt gehindert worden. (AFP/jW)