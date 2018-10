14 Millionen Menschen im Jemen von Hunger bedroht

New York. Bis zu 14 Millionen Menschen sind im Jemen von Hunger bedroht. »Die humanitäre Lage im Jemen ist die schlimmste weltweit«, warnte der UN-Vizegeneralsekretär für Humanitäre Angelegenheiten, Mark Lowcock, in einem am späten Montag abend bekanntgewordenen internen Bericht. Wenn sich die Lage in dem Bürgerkriegsland weiter wie bisher entwickele, gerieten 14 Millionen Menschen bald in ein »Vorhungerstadium«. Drei Viertel der Bevölkerung des Jemen, das entspreche 22 Millionen Menschen, benötigten Hilfe und Schutz, heißt es in der Notiz Lowcocks vom 18. Oktober, die den UN-Sicherheitsratsmitgliedern vorliegt. (AFP/jW)