Hurra im Hinterland

München. 1860 München feiert die erste Meisterschaft seit 25 Jahren – in der viertklassigen Bayernliga. Die wurde am Sonnabend, dem vorletzten Spieltag, mit dem 3:0 beim FC Pipinsried eingefahren. TSV-Trainer Daniel Bierofka duschte völlig losgelöst in Bier, 5.000 Fans feierten ihre »Meisterlöwen« im 580-Seelen-Dorf im Dachauer Hinterland. Jetzt kommt die Aufstriegsrelegation gegen den Süd/Südwest-Meister 1. FC Saarbrücken. Bierofka gab zwei Tage frei, kündigte für Dienstag aber einen »saftigen Waldlauf« an. (sid/jW)