Endstation Tschechien

Stuttgart. Die deutschen Tennisdamen sind beim Fed-Cup im Halbfinale gegen Tschechien klar gescheitert. Angelique Kerber verlor am Sonntag in Stuttgart auch ihr zweites Einzel gegen die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova mit 2:6, 2:6. Obwohl die deutsche Nummer eins, Julia Görges, zuvor 6:4, 6:2 gegen Karolina Pliskova gewonnen hatte, führen die Tschechinnen damit uneinholbar mit 3:1. Im abschließenden Doppel geht es für Tatjana Maria und Anna-Lena Grönefeld gegen Barbora Strycova/Katerina Siniakova nur noch um Ergebniskosmetik. Denn am Tag zuvor waren die deutschen Frauen ohne Satzgewinn geblieben. Zunächst verlor Görges in nur 63 Minuten 3:6, 2:6 gegen Kvitova, anschließend die frühere Weltranglistenerste Kerber gegen Pliskova 5:7, 3:6. Von nunmehr neun Fed-Cup-Begegnungen mit Tschechien konnte die BRD überhaupt erst eine einzige (1987) für sich entscheiden. (sid/jW)