Hat Ihr Kiosk die junge Welt im Angebot?

jW sichtbar machen (Werbung im Berliner Einzelhandel) Foto: jW

Trotz aller Schwierigkeiten: Es gibt natürlich Geschäftspartner, die uns engagiert unterstützen! Dazu zählen der Einzelhandel, die Grossisten und unser Nationalvertrieb. Mittlerweile ist die junge Welt an jeden Kiosk in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz lieferbar. Das heißt, technisch können wir über unsere Partner jedes Einzelhandelsgeschäft beliefern, das Zeitungen anbietet – das wird aber nur dann passieren, wenn die junge Welt nachgefragt wird. Machen Sie also Ihren Einzelhändler auf diese Möglichkeit aufmerksam, helfen Sie ihm aber auch, den jW-Verkauf anzukurbeln. Zum Beispiel mit Hilfe der Werbemittel, die Sie mit dem nebenstehenden Coupon bestellen können. Dabei setzen wir erreichbare Ziele: Es ist viel gewonnen, wenn Ihr Kiosk täglich zwei Zeitungen verkauft – regelmäßig, versteht sich. Und da Kioskkäufer eben nicht jeden Tag eine Zeitung kaufen (sonst könnten sie ja gleich abonnieren), braucht man also acht bis zehn Interessenten, die am ausgewählten Kiosk hin und wieder mal eine Zeitung kaufen. Deshalb: Schauen Sie doch einmal, ob es auch in Ihrem Wohngebiet oder auf dem Weg zur Arbeit eine Zeitungsverkaufsstelle gibt, die die junge Welt in ihr Angebot aufnehmen könnte. Ein kleiner, aber sehr wichtiger und wirksamer Beitrag zur Erweiterung des Bekanntheitsgrades unserer Zeitung.

Aktionsbüro