Ukraine: NATO liefert Luftabwehr, Selenskij will sie schneller

Ints Kalnins/Reuters PATRIOT-System der Bundeswehr auf dem Flughafen der litauischen Hauptstadt Vilnius (10.7.2023)

Brüssel. Die NATO-Staaten wollen der Ukraine nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg weitere Luftabwehrsysteme liefern. »Die NATO hat bestehende Ressourcen innerhalb der Allianz erfasst und es gibt Systeme, die der Ukraine zur Verfügung gestellt werden können«, sagte Stoltenberg am Freitag nach einer Videokonferenz mit den Verteidigungsministern des Kriegsbündnisses und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij. Er erwarte »in Kürze neue Ankündigungen«, fügte Stoltenberg hinzu. Offen blieb, ob es bei den Beratungen konkrete Zusagen gab.

Die Führung in Kiew appelliert seit Monaten immer wieder an die Verbündeten, mehr Munition und mehr Mittel für die Luftabwehr zur Verfügung zu stellen. Selenskij forderte bei der Videokonferenz, dass sich die Mitglieder der Allianz entscheiden müssten, »ob wir tatsächlich Verbündete sind«. Konkret verlangt der ukrainische Präsident »sieben weitere PATRIOTs oder ähnliche Luftabwehrsysteme – und das ist eine Mindestanzahl«. Er rief die westlichen Partner der Ukraine auf, ihre Entscheidungen zu beschleunigen. Die Bundesregierung hatte bereits am Wochenende angekündigt, der Ukraine in Kürze ein drittes PATRIOT-Luftabwehrsystem zu liefern. (AFP/jW)