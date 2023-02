Lindner: »Sinnfrage« bei Intel in Magdeburg

AP Photo/Michael Sohn Christian Lindner

Berlin. Bundesfinanzminister Christian Lindner will die Intel-Chipfabrik in Magdeburg nicht um jeden Preis, wie er dem Handelsblatt (Freitagausgabe) versicherte. »Wir sind nicht erpressbar«, sagte Lindner in Richtung des US-Konzerns, der neuerdings zehn statt der vereinbarten 6,8 Milliarden Euro Staatshilfen für nötig hält. »Für mich stellt sich auch die Sinnfrage«, so Lindner gegenüber dem Düsseldorfer Blatt. Er wolle wissen, ob die von Intel in Magdeburg produzierten Chips wirklich von der deutschen Industrie benötigt würden oder an den Weltmarkt gehen sollten. Letzterer raubt dem FDP-Politiker zur Zeit wohl den Schlaf aus noch anderen Gründen: »Gefährliche Entwicklung: Das deutsche Handelsdefizit mit China hat sich 2022 mehr als verdoppelt«, twitterte Lindner am Freitag. (Reuters/jW)