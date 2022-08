Russland präsentiert Modell einer eigenen Raumstation

NASA/dpa Wollen mit diesem Laden (ISS) nichts mehr zu tun haben: Russen

Moskau. Russland hat am Montag ein Modell einer geplanten eigenen Raumstation vorgestellt und damit Spekulationen über einen Ausstieg Russlands aus der ISS genährt. Die russische Weltraumagentur Roskosmos hatte unlängst erklärt, die Zusammenarbeit mit der Nasa gekündigt zu haben und sich nach 2024 aus der Internationalen Weltraumstation (ISS) zurückziehen zu wollen. Nach Angaben der Nasa soll die Kooperation aber noch bis mindestens 2028 weitergehen. Traditionell haben die USA und Russland auch in Zeiten politischer Spannungen ihre Raumfahrt-Kooperation aufrechterhalten. Doch die Präsentation der von russischen Staatsmedien als »ROSS« bezeichneten russischen Raumstation deutet nun in eine andere Richtung. (Reuters/jW)