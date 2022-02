NATO will weitere Truppen nach Osteuropa schicken

NATO/dpa NATO-Generalsekretät Jens Stoltenberg (r.) mit Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht am Mittwoch in Brüssel

Brüssel. Die Verteidigungsminister der 30 NATO-Staaten haben Vorbereitungen für eine Entsendung weiterer Kampftruppen nach Osteuropa gebilligt. Die militärischen Befehlshaber sollten nun an Details arbeiten und innerhalb von Wochen wieder Bericht erstatten, erklärte der Generalsekretär des Kriegsbündnisses, Jens Stoltenberg, am Mittwoch.

Die bereits in der vergangenen Woche grundsätzlich vereinbarten Planungen sehen vor, insbesondere auch in südwestlich der Ukraine gelegenen NATO-Ländern weitere multinationale Kampftruppen zu stationieren. Bislang gibt es die sogenannten Battlegroups in Estland, Litauen und Lettland sowie in Polen. (dpa/jW)