Pentagon: Abzug aus Afghanistan nahezu abgeschlossen

- / Defense Press Office / AP / dpa Bei einer Übergabezeremonie von der US-Armee an die afghanische Nationalarmee im Camp Anthonic wird eine US-Flagge vom Mast heruntergelassen (2.5.2021)

Washington. Die USA haben ihren Truppenabzug aus Afghanistan zu mehr als 95 Prozent abgeschlossen. Das teilte das US-Verteidigungsministerium am Dienstag in Washington mit. Bislang habe man außerdem sieben Einrichtungen offiziell an das afghanische Verteidigungsministerium übergeben. Bis Ende August wollen die Vereinigten Staaten ihren Kampfeinsatz in Afghanistan vollständig beenden – nach knapp 20 Jahren. Danach sollen nur noch US-Soldaten zum Schutz der Botschaft in Afghanistan bleiben.

Mit der Abzugsentscheidung endet auch der Einsatz der NATO-Kriegsallianz insgesamt. Wie es in dem Land nach dem Abzug der internationalen Truppen weitergeht, ist unklar. Seit dem Beginn des Abzugs der US- und NATO-Truppen Anfang Mai haben die radikalislamischen Taliban große Gebiete erobert. (dpa/jW)