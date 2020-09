EU-Gipfel wird verschoben

Francisci Seco/AP

Brüssel. Der für Donnerstag und Freitag geplante EU-Gipfel wird um eine Woche verschoben. EU-Ratspräsident Charles Michel sei in Quarantäne, sagte ein Sprecher am Dienstag zur Begründung. Michel habe in der vergangenen Woche mit einer Person Kontakt gehabt, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Bei Michel selbst sei der Test negativ ausgefallen, er müsse sich aber gemäß den Coronaregeln in Belgien in Quarantäne begeben. Der eigentlich für Ende der Woche geplante Gipfel soll nun am 1. und 2. Oktober stattfinden. (Reuters/jW)