London aktualisiert Zahl der Coronatoten nicht mehr

London. Die britische Regierung hat die tägliche Aktualisierung der Zahl der Todesfälle durch die Coronapandemie vorübergehend gestoppt. Das teilte das Gesundheitsministerium in London am Freitag abend mit. Grund sei, dass die Statistik für England nicht berücksichtigt, ob Infizierte tatsächlich an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben sind. Bis diese Ungenauigkeit behoben sei, werde die Zahl nicht mehr veröffentlicht, hieß es auf der Webseite des Ministeriums. Bislang wurden in Großbritannien mehr als 45.000 Todesfälle bei nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten gezählt.(dpa/jW)