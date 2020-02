Handball-Nationaltrainer Prokop entlassen

Robert Michael/dpa Das Spiel ist aus: Christian Prokop ist nicht mehr Bundestrainer

Köln. Der Deutsche Handballbund (DHB) trennt sich keine zwei Wochen nach der EM von Bundestrainer Christian Prokop. Der Verband gab die Entscheidung am Donnerstag bekannt. Nachfolger Prokops, der seit Sommer 2017 Bundestrainer war, wird Alfred Gislason.

»Wir sind in der Analyse der Europameisterschaft davon überzeugt, dass wir unsere kurzfristigen Ziele nur mit einem neuen Impuls erreichen können«, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann. Gislason sei es aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und Erfolge möglich, für einen solchen Impuls zu sorgen. Der Isländer erhält einen Vertrag bis zur EM 2022 in Ungarn und der Slowakei. Das erste Länderspiel steht am 13. März ab 18 Uhr gegen die Niederlande auf dem Programm. Erster Höhepunkt wird das Olympia-Qualifikationsturnier, das vom 17. bis zum 19. April in Berlin stattfindet.

Gislason hatte in Deutschland vor allem beim THW Kiel große Erfolge gefeiert, wo er von 2008 bis 2019 aktiv war, zuvor trainierte er unter anderem den SC Magdeburg (1999 bis 2006) und den VfL Gummersbach (2006 bis 2008). Insgesamt gewann er dreimal die Champions League, wurde siebenmal deutscher Meister und gewann sechsmal den DHB-Pokal. Prokop hatte die EM in Österreich, Norwegen und Schweden mit der deutschen Mannschaft auf dem fünften Platz beendet. Das Ziel Halbfinale wurde verfehlt. (sid/jW)