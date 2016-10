Schmutzige Deals

Zu jW vom 6. Oktober: »Abschiebung ins Kriegsgebiet«

Nach dem schmutzigen Deal mit der Türkei und Absprachen mit nordafrikanischen Staaten nun ein weiteres kriminelles Geschäft: eine Abschiebevereinbarung mit der afghanischen Regierung. Die Unterzeichnung des Abkommens durch die Regierung in Kabul war die Voraussetzung für neue Hilfsleistungen der EU. Eine reine Erpressung! Warum sind deutsche Soldaten noch immer in Afghanistan, wenn es dort angeblich sicher ist? Wird Deutschland noch immer »am Hindukusch verteidigt«? (…)

Eva Ruppert, Bad Homburg

Kuba bleibt Vorbild

Zu jW vom 11. Oktober: »Hunderte Tote in ­Haiti«

Der Hurrikan »Matthew« hat in Haiti mehrere hundert Todesopfer gefordert und auch einigen US-Amerikanern das Leben gekostet. In Kuba hat es durch den Sturm keinen einzigen Toten gegeben, selbst von Verletzten ist bisher nichts bekannt. In den Schlagzeilen der Manipulation waren die Toten von Haiti und in den USA und die Zerstörungen mehrere Tage Sensationsthema. Die Zerstörungen im kubanischen Baracoa und die gelungene Prävention u. a. durch die kubanischen Regierungsstellen (…) wurden nicht erwähnt. Natürlich ist die Sensation, dass das arme Entwicklungsland Kuba so viel bessere Resultate beim Schutz der Bevölkerung erzielt hat als das reichste Land der Welt.

Es ist desillusionierend, aber auch bezeichnend, dass es gegen diese Gehirnwäsche durch die Berichterstattung der etablierten Medien in der BRD keinen empörten Aufschrei gibt. Ho Chi Minh hat treffend den Zynismus und die Verachtung der herrschenden Medienpolitik zum Ausdruck gebracht: Zehn Tote in den reichen Metropolen seien eine Katastrophe, 1.000 Tote in einem Entwicklungsland seien eine Nachricht.

Ganz offensichtlich ist das sozialistische Entwicklungsland Kuba im Hinblick auf das Wohl und die prosperierende Entwicklung der Bevölkerung trotz kolonialer Vorgeschichte, trotz US-Blockade und trotz Propaganda und Millionen von Dollars für die medialen Contra-Programme noch immer besser organisiert als das Imperium im Norden. Wenn der Frieden, die Menschenrechte, Bildung, Gesundheit und natürlich die Pressefreiheit, die Information der Bevölkerung, für die herrschenden Eliten tatsächlich von Bedeutung wären, dann müssten sie längst Kuba als hervorragendes Beispiel benennen und täglich Fidel und Raúl zitieren. Kuba bleibt deshalb ein Vorbild und Leuchtfeuer nicht nur für Lateinamerika, sondern weltweit für die revolutionäre Linke. Viva la revolución!

Thomas Lenke, per E-Mail

Eindeutig staatlich reguliert

Zu jW vom 1./2./3. Oktober: »›Die KP will ­Vertrauen zurückgewinnen‹«

Bis zuletzt war ich der Überzeugung, dass es in bezug auf Gesellschaftsformationen eine mehr oder weniger ausgeprägte Übereinstimmung zwischen dem Überbau und der ökonomischen Basis gibt und dass sich nach der politischen Machtergreifung der antimonopolistischen/antikapitalistischen Kräfte eine Übergangsperiode anschließt, in der sich sozialistische Produktionsverhältnisse ausbilden, neben denen die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse eine längere Zeit noch fortbestehen.

Nun erfahre ich aus dem Gespräch mit Hans Modrow, dass in der Volksrepublik China die ökonomische Basis des ohne Zweifel sozialistischen Überbaus eindeutig »kapitalistisch« sei. Diese Klassifizierung der ökonomischen Basis des heutigen China aus marxistisch-leninistischem Munde ist um so bemerkenswerter, da in der bürgerlichen Ökonomie mit einem deutlich größeren Wirklichkeitssinn Chinas Wirtschaft als »gemischte Wirtschaft« bezeichnet wird.

Nun aber hat die Welthandelsorganisation WTO, wie bekannt, kürzlich den aus handelspolitischen Erwägungen gestellten Antrag der Volksrepublik China auf Zuerkennung des Attributes »Marktwirtschaft« entschieden mit der Begründung zurückgewiesen, dass Chinas Wirtschaft eindeutig staatlich reguliert sei. Das müsste eigentlich ausreichen, um die Diskussion in den Reihen der Linken um die kapitalistische Qualität der Wirtschaft Chinas ein für alle Male zu beenden.

Reiner Hofmann, Panketal

Ergebnis für den Fiskus

Zu jW vom 4. Oktober: »Ermitteln auf ­Verdacht«

(…) Man stelle sich vor, die gleiche Akribie wie gegenüber Hartz-IV-Beziehern würde gegenüber Millionären und Milliardären bei deren Steuererklärungen an den Tag gelegt! Gut, da würde manche Nachforschung etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, das finanzielle Ergebnis für den Fiskus bzw. für die Allgemeinheit betrüge jedoch ein Millionen- oder gar Milliardenfaches! Woran könnte es nun liegen, dass nicht auf diese Weise Steuergeld generierend verfahren wird, sondern so wie Ihr es beschrieben habt? Wer hat denn da wohl seine Hände im Spiel?

Ortwin Zeitlinger, Berlin

Betrug »am Steuerzahler«

Zu jW vom 8./9. Oktober: »Berlin hat ­mitgezockt«

Ein hochinteressanter Artikel, der jedoch einige Fragen offen lässt. Offenbar handelt es sich bei diesen Cum-Ex-Geschäften um Betrug »am Steuerzahler« durch den Bankensektor mit Hilfe des Staates. Unklar ist mir allerdings, wieso eine »Steuerlücke« über einen Zeitraum von zehn Jahren besteht. Um was für eine Steuerlücke handelt es sich hierbei genau? Wieso sollte der Staat Kapitalertragssteuer zurückzahlen? Worauf beruht der Anspruch der Banken auf Rückzahlung? Ohne diesen »Anspruch« scheint es gar keine Cum-Ex-Geschäfte geben zu können. Wieso wurden 2015 die Räumlichkeiten der Maple Bank durchsucht? Wenn etwas falsch lief, wieso dann nicht schon 2012? Wo und bei wem liegen eigentlich die Verantwortlichkeiten? (…)

Helge Uhlmann, München