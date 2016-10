Der NSU und das tote Mädchen

Foto: dpa - Bildfunk

Die DNA des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt ist an Beweismitteln vom Fundort der sterblichen Überreste von Peggy Knobloch sichergestellt worden. Die Rechtsmedizin der Uni Jena schloss am Freitag eine zufällige Übertragung der DNA am eigenen Institut aus.

Somit kann der 2011 ums Leben gekommene Neonazi als Hauptverdächtiger im Fall des 2001 ermordeten Mädchens aus Lichtenberg in Oberfranken gelten. Die damals im Alter von neun Jahren getötete Schülerin war mehr als 15 Jahre lang verschwunden. Der geistig behinderte Ulvi K. war trotz fehlender Leiche und unseriöser polizeilicher Verhörmethoden für den Mord verurteilt und im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen worden. Im Juli 2016 hatte ein Pilzsammler in einem Waldstück in Südthüringen die Knochen entdeckt.

Am Donnerstag abend wurde nun der »Spur-Spur-Treffer« bekannt, der Böhnhardt mit dem Fall in Verbindung bringt. Das Uniklinikum Jena teilte am Freitag mit, es habe im Juli ausschließlich Skelettreste des Mädchens untersucht. Die Spurensicherung am Fundort der toten Peggy und die Untersuchung des dort gefundenen Materials seien nicht von der Jenaer Rechtsmedizin ausgeführt worden. Insofern sei eine zufällige Übertragung von DNA zwischen beiden Fällen durch das Institut ausgeschlossen. Bereits Ende 2011 hatten Jenaer Rechtsmediziner den Leichnam von Uwe Böhnhardt obduziert, nach eigenen Angaben aber nicht die Spuren am ausgebrannten Wohnmobil in Eisenach gesichert oder ausgewertet.

Die Staatsanwaltschaft Gera will nun auch den Mord an einem Jungen aus Jena im Jahr 1993 neu untersuchen. Der neunjährige Bernd Beckmann war tot am Saaleufer gefunden worden. Am Fundort lag ein Bootsmotor, der Enrico T. gehörte. Der Szenezeuge gab 2012 zu Protokoll, den Motor könne ihm damals nur Böhnhardt gestohlen haben.

Bereits verurteilt wegen sexuellen Missbrauchs von minderjährigen Jungen ist Tino Brandt, einst Anführer des »Thüringer Heimatschutzes«, in dem sich das mutmaßliche Kerntrio des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) radikalisierte, und V-Mann des Verfassungsschutzes. Wer alles zu dem Kreis gehörte, an den Brandt die Opfer gegen Provision vermittelt haben soll, liegt noch im dunkeln. Im Münchner NSU-Prozess will mindestens ein Nebenklageanwalt, Mehmet Daimagüler, einen Beweisantrag zu Kinderpornodateien auf einem Computer des Trios stellen.

Neben den Leichen von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt waren in dem Wohnmobil, mit dem sie sich am 4. November 2011 zu ihrem letzten Bankraub aufgemacht hatten, auch ein Kinderschuh und Spielsachen gefunden worden. Die Thüringer Landtagsabgeordnete Katharina König (Die Linke) fordert deshalb nun einen Abgleich der DNA von Böhnhardt, Mundlos und Beate Zschäpe mit dem Spurenmaterial aller ungeklärten Fälle, bei denen Kinder und Menschen mit Migrationshintergrund zu Tode gekommen seien. Königs Parteifreundin Martina Renner warf die Frage nach »personellen und methodischen Übereinstimmungen« in der polizeilichen »Soko Peggy II« und der Sonderkommission »Bosporus« auf. Letztere hatte vor Bekanntwerden des NSU jahrelang im Umfeld der Opfer der rassistischen Mordserie ermittelt – und war, wie die »Soko Peggy II«, auf Geheiß des bayerischen Innenministeriums von dem Ermittler Wolfgang Geier geleitet worden.

»Was es angesichts der Fragen im Mordfall Peggy und #NSU noch braucht: einen neuen Untersuchungsausschuss in Bayern«, twitterte die Bundestagsabgeordnete Renner am Freitag. Der bayerische SPD-Politiker Florian Ritter zeigte sich auf Nachfrage von junge Welt dafür offen. Es spreche viel dafür – ob seine Landtagsfraktion einen solchen Ausschuss noch in dieser Wahlperiode beantragen will, »das müssen wir bis zum Frühjahr entscheiden«. Bayern wählt voraussichtlich im Herbst 2018 einen neuen Landtag.