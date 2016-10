Sachsens Behörden unter Druck

Foto: Sebastian Willnow/dpa

Nachdem der mutmaßliche IS-Attentäter und Selbstmörder Dschaber Al-Bakr im Leipziger Gefängnis erhängt aufgefunden wurde, geraten Politik und Behörden in Sachsen nicht nur bei den Oppositionsparteien in die Kritik. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) forderte am Freitag vollständige Aufklärung. In der Haftanstalt sei offensichtlich etwas schiefgelaufen, und es habe Fehleinschätzungen gegeben, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Das müsse »gründlich untersucht« werden. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) räumte zwar Fehler ein, lehnte personelle Konsequenzen aber vorerst ab.

Die Obduktion Al-Bakrs hat laut Staatsanwaltschaft Leipzig bestätigt, dass der Syrer sich selbst getötet habe. Die Arbeit der Ermittler werde durch den Tod des 22jährigen schwieriger, so Merkels Sprecher. Dies betreffe sowohl die Frage nach möglichen Hintermännern als auch nach dem Radikalisierungsweg. Ein Bruder des Toten kann hier vielleicht weiterhelfen: Dem Spiegel sagte dieser jedenfalls, Al-Bakr habe sich erst in Deutschland radikalisiert. Ein Berliner Imam habe ihn einer Gehirnwäsche unterzogen. Im September 2015 habe sich der junge Mann in Syrien der Untergrundstruktur des »Islamischen Staates« angeschlossen. Schließlich wurde er beschuldigt, mehr als ein Kilogramm hochbrisanten Sprengstoffs hergestellt und damit einen Bombenanschlag auf einen Berliner Flughafen geplant zu haben. Al-Bakr war der Polizei während eines Großeinsatzes zu seiner Festnahme am Samstag in Chemnitz zunächst entkommen und dann von drei Landsleuten der Polizei übergeben worden. Die drei Syrer erheben ebenfalls Vorwürfe gegen die Behörden: Sie erhielten Morddrohungen vom IS, sagte einer von ihnen am Freitag der Bild. »Geschützt werden wir bis heute nicht.« Zugleich wies er den Vorwurf Al-Bakrs zurück, sie hätten seine Anschlagspläne gekannt: Er habe sich mit dieser Behauptung nur an ihnen rächen wollen.

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) versicherte am Freitag »dass die Verantwortlichen in Sachsen selbst genau am besten wissen, dass noch viel Arbeit vor ihnen liegt.« (Reuters/dpa/jW)