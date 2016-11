Eskalation schon eingeplant

Gipfelgegner protestierten am 1. September vor den Hamburger Messehallen Foto: Bodo Marks/dpa - Bildfunk

Hamburgs »rot-grüner« Senat baut vor. Weil die Behörden mit militanten Protesten beim G20-Gipfel am 7. und 8. Juli 2017 rechnen, zu dem die Staatschefs der 20 mächtigsten Industrie- und Schwellenländer in die Hansestadt kommen, wird auf der Elbinsel Hahnöfersand ein neuer Knast gebaut, in dem festgenommene Gipfelgegner interniert werden können. Wie die taz am Mittwoch berichtete, entsteht das Gefängnis in den Mauern der ehemaligen Frauenhaftanstalt. Der Frauenvollzug wurde bereits zu Ostern nach Billwerder verlegt.

Thomas Baehr, Sprecher der Justizbehörde, sagte dem Blatt, es könne sein, dass während des Gipfels so viele Menschen festgenommen und inhaftiert werden, dass kurzfristig die Haftkapazitäten nicht ausreichten. Auf der Elbinsel werde derzeit die Außensicherung der ehemaligen Frauenhaftanstalt provisorisch verstärkt. Der auf Resozialisierung ausgerichtete Frauenknast war eher sporadisch mit Zäunen gesichert gewesen. In Strafvollzugskreisen werde spekuliert, dass die Polizei Hahnöfersand als »Gefangenensammelstelle« nutzen könnte, um mittels des vorbeugenden Unterbindungsgewahrsam G-20-Gegner in großem Stil präventiv einzusperren.

Für die Polizei wäre es eigentlich leichter, festgenommene Gipfelgegner ins Untersuchungsgefängnis am Holstenglacis zu bringen, denn das liegt genau neben dem Haupttagungsort des Gipfels, den Messehallen. Aber dieser Knast ist offenbar zu stark belegt, weil ein Flügel wegen Umbauten nicht genutzt werden kann. Ein »Hin- und Herschieben« der Inhaftierten oder eine Mehrfachbelegung von Zellen dort solle auf jeden Fall vermieden werden, sagte Justizbehörden-Sprecher Baehr der taz.

Alarmiert von dem Bau des neues Knastes zeigte sich Martin Dolzer, justizpolitischer Sprecher der Hamburger Linksfraktion. Mit dieser Maßnahme gerate »eine mögliche Eskalation ins Zentrum der Planung«, erklärte er gegenüber jW. Es werde signalisiert, dass »auf vermeintlich absehbare gewaltsame Proteste lediglich mit Härte reagiert werden wird«. Das erwecke den Eindruck, »dass eine kritische Auseinandersetzung mit G20 mit allen Mitteln delegitimiert und kriminalisiert werden soll«.

Es sei zu befürchten, dass ähnlich wie bei den Protesten gegen Castortransporte und G8 in Heiligendamm erneut rechts- und verfassungswidrig gegen berechtigten Protest vorgegangen werden soll. Die Pläne seien »in mehrfacher Hinsicht zynisch«, so Dolzer. Der Senat stecke Geld in den Bau einer Kurzzeit-­U- Haftanstalt, während Resozialisierung und Betreuungsintensität im Jugendvollzug heruntergefahren und die Haftbedingungen dort zunehmend unerträglich würden.