An Sicherheit gespart

Gegen den Trend. Neubau eines Nuklearreaktors im französischen Flamanville (17. Januar 2013) Foto: Charles Platiau/REUTERS

Die Atomenergie ist gegenüber alternativen Energiequellen wie Sonne und Wind nicht mehr konkurrenzfähig. Deswegen sind hohe Investitionen und Subventionen notwendig, um Atomkraftwerke weiter bauen und betreiben zu können. Das hat Folgen: Während in der Europäischen Union heute etwa 50 Reaktoren weniger am Stromnetz in Betrieb sind als noch zu Spitzenzeiten Ende der 1980er Jahre, wird der Ausbau nur noch in China fortgesetzt. Global gesehen, fällt die Hochrisikotechnologie Atomkraft deutlich hinter den Zuwachs erneuerbarer Energien zurück.

So lassen sich die zentralen Botschaften des »World Nuclear Industry Status Report« (WNISR) zusammenfassen, der am Mittwoch bei der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin vorgestellt wurde. Seit 2007 liefert der von einem Autorenteam um den Atom- und Energiepolitikberater Mycle Schneider verfasste Report alljährlich einen fundierten Lagebericht zur Atomkraft weltweit. Er und Koautor Antony Froggatt hatten die englischsprachige Fassung des Berichts bereits im Juli in Japan präsentiert.

Weniger neue Meiler

Demnach blieb der Anteil der Atomenergie an der weltweiten Bruttostromerzeugung in den vergangenen vier Jahren mit knapp elf Prozent praktisch unverändert. In 31 Ländern werden derzeit insgesamt 402 Atomkraftwerke betrieben. 2002 waren es noch 438 Anlagen. Zwei Drittel der gesamten Atomstromerzeugung erfolgt in den USA, Frankreich, Russland, China und Südkorea. Allein in den USA und Frankreich ist die Hälfte der globalen Atomstromkapazität angesiedelt. Für die überwiegende Mehrzahl der Staaten spielt die Atomenergie also energiewirtschaftlich keine oder eine nur geringe Rolle. Der Ausbau der erneuerbaren Energien hat die Strompreise in fast allen Ländern so weit gesenkt, dass schwieriger an den Bedarf anzupassende Atomkraftwerke nicht mehr rentabel arbeiten können. Indien zum Beispiel plant die Stillegung zweier Reaktoren. Taiwan und Kalifornien beschlossen den Ausstieg aus der Atomenergienutzung. In Japan, Schweden, der Schweiz, Taiwan und in den USA wurden 2015 insgesamt acht Atomkraftwerke vorzeitig stillgelegt. Mit Ausnahme der Vereinigten Arabischen Emirate und Belarus verschoben alle potentiellen Neueinsteiger in die Atomenergie entsprechende Entscheidungen. Chile und Indonesien gaben ihre Nuklearpläne auf.

Die Atomlobby verweist zwar darauf, dass im vergangenen Jahr zehn neue Reaktoren in Betrieb genommen wurden, davon acht in China. Diese Zahl täusche jedoch, so Schneider und Froggatt, weil die Bauentscheidungen vor Fukushima fielen. Zudem hat selbst die von der Atomindustrie als Zukunftsmarkt gepriesene Volksrepublik die Planungen für die Hälfte der 21 angekündigten neuen AKW zurückgestellt – und setzt statt dessen auch auf erneuerbare Energien.

Schließlich ist weltweit bereits das dritte Jahr in Folge die Zahl der im Bau befindlichen Reaktorblöcke rückläufig. Waren es Ende 2013 noch 67 Blöcke weltweit, so sind es derzeit nur 58. 2016 sei bislang kein Neubau begonnen worden – ein ganzes Jahr ohne Baustart habe es in diesem Jahrtausend noch nicht gegeben.

Risiko Westeuropa

Die wenigen Neubauten in Westeu­ropa wie die noch unvollendeten »Europäischen Druckwasserreaktoren« im französischen Flamanville (Baubeginn 2007) und im finnischen Olkiluoto (Baubeginn 2005) entwickeln sich mehr und mehr zu Milliardengräbern. Weil der europäische Strommarkt zudem übersättigt ist, werden diese beiden Kraftwerke auch nicht gebraucht. Ungeachtet der immensen und immer weitersteigenden Kosten sollen sie vor allem das Märchen von der Renaissance der Atomenergie glaubwürdig erscheinen lassen.

Die Nuklearkatastrophe in Fuku­shima, bei der infolge eines Erdbebens und eines Tsunamis in drei Reaktoren die Kerne schmolzen und gewaltige Mengen radioaktiv kontaminierten Wassers ins Meer gelangten, markiert nach den Recherchen von Schneider und Froggatt einen Wendepunkt in der Betrachtung der Atomenergie. Unter dem Druck der Unfallfolgen und der internationalen Proteste forderten Politiker und Parlamente Nachrüstungen für die laufenden und in Bau befindlichen Anlagen.

Diese Auflagen kosten die Betreiber viel Geld – und können die Atomkraftwerke gleichzeitig noch gefährlicher machen. Denn unter dem Kostendruck sehen sich die privaten Betreiber zu Einsparungen an anderer Stelle genötigt. Das betrifft durchaus auch sicherheitsrelevante Bereiche. Um diese »Logik« an einem Beispiel für die Bundesrepublik zu verdeutlichen: Um die nur noch in diesem Jahr fällige Brennelementesteuer nicht zahlen zu müssen, verschieben die deutschen Energiekonzerne den eigentlich anstehenden Wechsel der Elemente auf das steuerfreie nächste Jahr. Stärker »abgebrannte« Brennstäbe bedeuten aber ein größeres Risiko.