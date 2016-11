BUND kritisiert Gentechnik-Gesetzentwurf

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sieht durch den am Mittwoch vom Bundeskabinett angenommenen Gentechnik-Gesetzentwurf die Gentechnikfreiheit von Landwirtschaft und Lebensmitteln in Deutschland bedroht. In einer Pressemitteilung heißt es dazu:

»Die SPD-Bundestagsfraktion darf diesen Gesetzentwurf nicht mittragen, sie muss bundesweite Gentech-Anbauverbote durchsetzen«, sagte die BUND-Gentechnikexpertin Heike Molden­hauer. Erforderlich sei außerdem eine zentrale Koordinierungsstelle für nationale Anbauverbote.

Das umstrittene Gentechnikgesetz setzt eine EU-Richtlinie in deutsches Recht um, die nationale Gentech-Anbauverbote ermöglicht. Der deutsche Gesetzentwurf stelle jedoch für bundesweite Anbauverbote so hohe Hürden auf, dass diese de facto ausgeschlossen seien, kritisierte die BUND-Gentechnikexpertin. Hierfür sei ein einvernehmlicher Beschluss von sechs Bundesministerien nötig. Es sei jedoch stets mit einem Veto des traditionell Gentechnik-freundlichen Forschungsministeriums zu rechnen.

»Dieses Gesetz macht Deutschland zum Gentech-Flickenteppich. Jedes Bundesland müsste für jede einzelne Gentech-Pflanze den Anbau auf seinem Territorium verbieten. Flächendeckende bundesweite Verbote werden niemals dadurch zustande kommen, dass alle 16 Bundesländer permanent alle in der EU neu zugelassenen Gentech-Pflanzen verbieten. Und Pollen machen nicht an Ländergrenzen halt, deshalb ist die schleichende gentechnische Kontamination von Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion bereits absehbar«, so die BUND-Gentechnikexpertin.

Der BUND kritisierte, dass Verantwortung und Risiken auf die Bundesländer abgewälzt werden. »Landesregierungen, die keine Gentechnik auf ihren Äckern wollen, müssten ihre Verbote ausführlich begründen, was einen hohen behördlichen Aufwand erfordert. Konzernanwälte würden die Verbotsgründe der Länder auf Schwachstellen abklopfen und die Bundesländer stünden unter permanentem Klagedruck«, sagte Moldenhauer.

Die Novelle des Gentechnikgesetzes sei auch vor dem Hintergrund der aktuell von der EU-Kommission intensiv vorangetriebenen Anbaugenehmigungen dreier Gentech-Maislinien zu betrachten. In den letzten 20 Jahren hätten nur drei Gentech-Pflanzen eine EU-Anbauzulassung erhalten, so die BUND-Gentechnikexpertin. »Sollte die Mehrheit der Mitgliedsstaaten die drei Maislinien durchwinken, wäre dies ein Startsignal für Bayer, Monsanto und Co., eine Vielzahl von Zulassungsanträgen zu stellen (…)«, sagte Moldenhauer.

Sahra Wagenknecht, Vorsitzende der Fraktion Die Linke, erklärte am Mittwoch zum aktuellen Existenzminimumbericht, den das Bundeskabinett am selben Tag beraten hat:

Die von der Bundesregierung geplanten Erhöhungen der Hartz-IV-Regelsätze um fünf Euro jeweils für die Jahre 2017 und 2018 sind der blanke Hohn. Es ist schlimm genug, dass immer mehr Menschen trotz Arbeit auf ergänzende Hartz-IV-Leistungen angewiesen sind und trotz brummender Wirtschaft nach wie vor Millionen gar keinen Job finden. Umso wichtiger ist eine soziale Absicherung, die die Menschenwürde garantiert. Statt bei der Berechnung des notwendigen Bedarfs immer wieder zu tricksen, müssen die Hartz-IV-Regelsätze auf 560 Euro monatlich erhöht und demütigende Drangsalierungen abgeschafft werden.