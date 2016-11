Gedenken in Unruhe

Kundgebung mit Pressekonferenz am geplanten Gedenkort für Burak Bektas am Samstag in Berlin-Neukölln Foto: Florian Boillot

Mit Veranstaltungen und Aktionen in mehreren Städten wird in dieser Woche an das späte Bekanntwerden des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) vor fünf Jahren erinnert. Am 4. November 2011 waren die seit Jahren untergetauchten Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach einem Banküberfall in Eisenach tot aufgefunden worden. Kurz darauf wurde – mutmaßlich von deren Komplizin Beate Zschäpe – ein Propagandavideo verschickt, in dem sich die bis dahin unbekannte Gruppe mit neun rassistischen Morden und zwei Sprengstoffanschlägen brüstete. Die Ermittlungsbehörden hatten das Motiv der Taten bis dahin nicht erkennen wollen.

Bereits am Samstag hat sich die Antirassistische Initiative Berlin zum Auftakt der Aktionswoche am Tatort eines unaufgeklärten Mordes versammelt, der als NSU-Nachahmungstat in Betracht kommt: Der türkischstämmige Berliner Burak Bektas war im April 2012 wenige Meter vom Krankenhaus im Bezirk Neukölln erschossen worden. Unweit von der Todesstelle soll nun ein spendenfinanzierter Gedenkort entstehen – die Bezirksverordnetenversammlung hat das ausdrücklich begrüßt. Ebendort hielten aber am Samstag Neonazis eine Kundgebung ab – durch eine Polizeiabsperrung getrennt von den zeitgleich am Tatort protestierenden Antifaschisten. Mit einer NPD-Fahne huldigten die vier Rechten dem braunen Multifunktionär Jürgen Rieger, der am 29. Oktober 2009 im Krankenhaus Neukölln an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben war. Teil der Minikundgebung zu dessen Todestag war der Berliner NPD-Landeschef Uwe Meenen, der als Angeklagter in einem Volksverhetzungsprozess seine Staatsangehörigkeit mit »Deutsches Reich« angegeben hatte.

Die Antirassistische Initiative Berlin hatte vergangene Woche scharf kritisiert, dass die versammlungsrechtliche Anmeldung der Neonazis für diesen Abschnitt der Rudower Straße akzeptiert worden war – zumal für denselben Samstag vormittag: »Diese Entscheidung der Berliner Versammlungsbehörde ist ein Affront gegen die Angehörigen, die migrantische Community und alle, die sich für die Aufklärung des Mordes an Burak und für einen Gedenkort einsetzen. Sie wird als Provokation empfunden und erschwert ein angemessenes Gedenken an Buraks Todesstelle.« Polizeisprecher Thomas Neuendorf betonte am Freitag auf Anfrage von junge Welt, es gebe für solche Fälle kein Erstanmelderecht. »Vielmehr hat die Versammlungsbehörde die im Einzelfall bestehenden Grundrechte und Rechtsgüter abzuwägen«, so Neuendorf. »Jedem Beteiligten ist die Durchführung seiner Versammlung grundsätzlich zu ermöglichen.« Im diesem Fall käme es auch »zu keiner örtlichen Konkurrenzsituation«. Die Entfernung sei ausreichend. Die NPD-Abordnung konnte sich allerdings in Sichtweite der Antirassisten genau vor jener Grünfläche positionieren, die zum Gedenkort für Burak Bektas werden soll. »Ich finde keine Worte«, sagte Melek Bektas, die Mutter des Ermordeten, bei diesem Anblick kopfschüttelnd gegenüber junge Welt. Ihr Sohn war nur 22 Jahre alt geworden. Die Initiative unterstrich in einem Redebeitrag, mit welchen Ungewissheiten die Familie zu kämpfen hat: »Ein Vorgang, den wir von den Morden des NSU kennen: Weißer Mann schießt wortlos und ohne Vorwarnung auf Migranten. Burak Bektas wurde wenige Monate nach der Selbstenttarnung des NSU ermordet. War das eine Nachahmungstat? War der Mörder ein Rassist? Viele Fragen, keine Antworten.«

Im Juli war der 63jährige Rolf Z. für einen Mord verurteilt worden, der Parallelen aufwies – er hatte im September 2015 dem aus Manchester stammenden Luke Holland ohne vorherigen Streit oder sonstigen Kontakt mit einer Schrotflinte in den Bauch geschossen. Nach Zeugenaussagen hatte sich Z. aber beschwert, dass in seiner ehemaligen Stammkneipe kaum noch Deutsch gesprochen werde. Als Motiv kam also Hass auf junge Männer ausländischer Herkunft in Betracht. Die Nebenklagevertreter von Hollands Eltern hatten auf das Auftauchen des Namens von Rolf Z. in der Mordakte Bektas und die Parallelen zwischen diesen beiden Fällen aufmerksam gemacht, stießen aber vor Gericht auf Widerstände, als sie den möglichen Zusammenhang geklärt wissen wollten.

»Die betroffenen Migranten und Migrantinnen wussten ganz genau, wer hinter solchen Anschlägen steckt«, sagte eine Vertreterin des bundesweiten Aktionsbündnisses »Tribunal – NSU-Komplex auflösen« in einem Redebeitrag auf der Grünfläche, nachdem sich die vier Neonazis entfernt hatten. »Dass ihr Wissen nicht gehört wurde – so wie auch das Wissen der Angehörigen und Freunde von Burak nicht gehört wurde –, ist auf einen strukturellen Rassismus in Deutschland zurückzuführen.« Darauf und auf die Verstrickung der Inlandsgeheimdienste soll die »Tribunal«-Veranstaltungsreihe vom 17. bis zum 21. Mai 2017 in Köln aufmerksam machen. In der Stadt wurden insgesamt mehr als 20 Menschen durch Sprengstoffanschläge verletzt, die vor fünf Jahren dem NSU zugeordnet werden konnten. Bereits am kommenden Freitag, dem Jahrestag der Aufdeckung des Terrornetzwerks, das immer noch häufig als »Trio« bezeichnet wird, sprechen Überlebende, Opferanwälte und Journalisten im Hamburger Gewerkschaftshaus unter dem Motto »Norddeutschland, der NSU und rechter Terror: Ein Hearing zum NSU-Komplex, Rassismus und Justiz«.