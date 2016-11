Bereska, Dehler, de Bruyn

Das Glück im Hinterhaus: Günter de Bryn wird 90. Foto: Patrick Pleul/dpa-Bildfunk

»Alles eine Frage der Zeit / Es existiert ein Ende / Am Anfang aber steht die Zeit / Ich schlage sie tot« – so heißt es am Schluss eines Gedichts von Jan Bereska, der in vielen Texten teils verbrämt, teils unverblümt seine Lebensumstände in der DDR und kurz danach reflektiert hat.

Am Montag vor 65 Jahren wurde er in Berlin als Sohn des Schriftstellers Henryk Bereska geboren und schon als Jugendlicher für den Film entdeckt. Spätestens mit der Titelrolle in Roland Gräfs Regiedebüt »Mein lieber Robinson« war er ab 1970 eins der bekannten Filmgesichter der DEFA. Bereska wollte aber mehr, als nur seinen Typ zu verkaufen, studierte Regie an der Babelsberger Filmhochschule und arbeitete ein paar Jahre als Regieassistent. Er gehörte der Generation von Absolventen an, die bei der DEFA schwer zum Zuge kamen. War es seiner Aufmüpfigkeit oder seiner Sensibilität zuzurechnen, dass er sich ab Mitte der achtziger Jahre aufs Schreiben zurückzog? Seit den neunziger Jahren arbeitete er in Kulturvereinen und Medienwerkstätten mit jungen Leuten. Und schreibt bis heute.

Singender Schauspieler und Regisseur war Wolfgang Dehler, der heute 80 Jahre alt geworden wäre. Wer erinnern uns gern an den 2003 in Brasilien verstorbenen Dresdner Künstler. »Ein Mann wie der weiß und kann mehr, als er sich anmerken lässt«, schrieb eine Kritikerin 1976. Und tatsächlich – das auf der Bühne als Faust, Tewje und Nathan gefeierte Schwergewicht, das in mehr als 70 Fernsehrollen brillierte – beispielsweise als August der Starke und Otto von Bismarck, schrieb auch, und drei seiner Stoffe wurden als »Polizeiruf 110« verfilmt – natürlich mit ihm in eindrucksvollen Charakterrollen.

Dass sich Günter de Bruyn, der als Neulehrer und Bibliothekar seinen Berufsweg begann, sich auch als Schauspieler versucht hätte, ist nicht bekannt. Aber der christlich eingestellte Autor und Herausgeber (viele Leser erinnern sich gern an seine Wiederentdeckungen in der Reihe »Märkischer Dichtergarten«, die 1980–96 erschienen) ist auch durch Filme bekannt geworden. Noch heute löst Herrmann Zschoches Film »Glück im Hinterhaus« (1980) nach de Bruyns Roman »Buridans Esel« bei Wiederaufführungen angeregte Diskussionen aus, und seine kaum verhohlen gesellschaftskritische Erzählung »Märkische Forschungen« gilt in der Verfilmung durch Roland Gräf (1982) als Klassiker der DEFA. Zu Unrecht ein wenig vergessen ist die fein ironische Nachkriegsgeschichte »Hochzeit in Weltzow«, die Georgi Kissimov 1978/79 für das Fernsehen realisierte. Günter de Bruyn hat dieses Jahr sein jüngstes Buch »Sünder und Heiliger. Das ungewöhnliche Leben des Dichters Zacharias Werner« vorgelegt. Zu seinem gestrigen 90. Geburtstag geht ein Gruß in den Blabbergraben bei Beeskow.