dju unterstützt oppositionelle Medien in Türkei

Die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di erklärte am Montag in einer Pressemitteilung zur erneuten Verhaftungswelle, mit der oppositionelle Medien in der Türkei derzeit konfrontiert sind:

»Auch wenn keine Kursänderung von Präsident Erdogan absehbar war, macht es doch jedes Mal erneut fassungslos, wenn wieder kritische Medien mundtot gemacht werden. Die Schäden, die daraus für das Land und seine Gesellschaft entstehen, sind nachhaltig. Es ist vollkommen unverständlich, dass die EU und die Bundesregierung diesem Entkernen einer Demokratie keinen stärkeren Widerstand entgegensetzen«, sagte die Bundesgeschäftsführerin der dju in ver.di, Cornelia Haß.

Mit der Verhaftung des Chefredakteurs der Tageszeitung Cumhuriyet sowie der Schließung weiterer kurdischsprachiger Medien entledige sich die türkische Regierung erneut kritischer Stimmen: »Zu bewundern ist der Mut, mit dem sich kritische Kolleginnen und Kollegen auch weiterhin über Blogs und ausländische Medien Stimme und Gehör in der Türkei verschaffen. Sie zu unterstützen ist derzeit unsere wichtigste Aufgabe«, kündigte Haß an.

Im Vorfeld des fünften Jahrestags der Selbstenttarnung des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) am 4. November veröffentlichten die Obleute, Fachpolitiker und Fachpolitikerinnen der Partei Die Linke in den NSU-Untersuchungsausschüssen des Bundestages, der Landtage von Brandenburg, Hessen, Thüringen und Sachsen am Montag eine gemeinsame Erklärung:

Unter den Augen von Polizei und Verfassungsschutzämtern formiert sich derzeit das neonazistische Terrornetzwerk »Combat 18« mit engsten Verbindungen zum NSU-Netzwerk neu. Wir sind darüber angesichts der aktuellen Welle neonazistischer Brand- und Sprengstoffanschläge äußerst besorgt. Wir fordern deshalb sofortige Einreiseverbote für internationale »Combat 18«-Aktivisten wie Wilf Browning (GB) nach Deutschland und sorgfältige Ermittlungen gegen die »Combat 18«-Aktivisten Thorsten Heise (...) und Marco Gottschalk (Dortmund) und weitere mutmaßliche Unterstützer und Unterstützerinnen des NSU-Kerntrios Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe. Wir erwarten, dass die Strafverfolgungsbehörden die Konsequenzen aus dem NSU-Komplex ziehen und rechtsterroristische Strukturen endlich effektiv verfolgen.

Dazu gehört auch eine umfassende Aufklärung im NSU-Komplex und das Ende der Aufklärungsblockade durch die Geheimdienste. Das Versprechen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf vollständige Aufklärung im NSU-Komplex muss endlich eingelöst werden – weil die Angehörigen der NSU-Mordopfer und die Verletzten der Sprengstoffanschläge und Raubüberfälle ein Recht auf schonungslose Antworten haben.

Wenn sich aber, wie in den vergangenen Monaten, Aktivisten des internationalen neonazistischen Terrornetzwerks »Combat 18« ungestört in Deutschland treffen und an Aufmärschen wie zum »Tag der deutschen Zukunft« in Dortmund teilnehmen können (vgl. u. a. https://www.lotta-magazin.de/ausgabe/online/combat-18-reloaded), müssen wir davon ausgehen, dass die Behörden in Deutschland rechte Gewalt und rassistischen Terror immer noch verharmlosen. Mehr denn je gilt daher unsere Solidarität den Betroffenen politisch rechts, rassistisch und antisemitisch motivierter Gewalt in Ost- und Westdeutschland. Sie benötigen gesellschaftliche Unterstützung.