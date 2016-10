Sicher ist gar nichts

Einer grinst: Die Herren Juncker (EU, links), Trudeau (Kanada), Tusk (EU) und Fico (Slowakei,aktueller Ratsvorsitz) am Sonntag in Brüssel Foto: Francois Lenoir/Reuters

CETA ist unterzeichnet, geht jetzt alles Weitere seinen »geregelten« EU-typischen Gang? Kaum anzunehmen. In der Bundesrepublik, aber auch in anderen EU-Mitgliedsstaaten, sind deshalb die veröffentlichten Meinungen gespalten. Anhänger des Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) zwischen EU und Kanada und dessen Gegner stehen sich auch weiter in vielen Punkten unversöhnlich gegenüber.

Es mag sein, dass das Abkommen ein »neues Kapitel im Welthandel« bezeichnet, wie es der deutsche CETA-Lobbyist und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) am Sonntag laut Nachrichtenagentur Reuters ausdrückte. Wunschdenken oder Desinformation indes könnte man Gabriels Nachsatz nennen: »In einigen Jahren wird man sagen: Mit CETA begann die gerechte Globalisierung. Mit europäischen Standards für Verbraucher- und Umweltschutz, mit Arbeitnehmerrechten und dem Schutz der öffentlichen Daseinsvorsorge vor Privatisierung.«

Statt den Arbeitssieg zu feiern, setzten die Pro-CETA-Mitkämpfer des SPD-Vorsitzenden gleich ihren Generalangriff auf die Rudimente demokratischer Verfasstheit in der EU fort. Politisch sei es ein Fehler, CETA als gemischtes Abkommen einzustufen, dem auch die nationalen Parlamente zustimmen müssen, preschte der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, Joachim Pfeiffer, in der Welt (Montagausgabe) vor. Im EU-Vertrag von Lissabon stehe, dass die Handelspolitik reine EU-Angelegenheit sei. »Wenn über Handelsabkommen wie CETA oder TTIP dauerhaft nicht die zuständigen und demokratisch legitimierten Gremien in der EU – also Kommission, Europäisches Parlament und Ministerrat – entscheiden, sondern auch noch 42 weitere Gremien in den Nationalstaaten, wird nichts besser.« Der CDU-Politiker sieht nun die Handlungsfähigkeit der EU bedroht. »Außerdem ist das geradezu eine Einladung an linksgrüne oder rechte Populisten und Rattenfänger, dies auszuschlachten, und ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für die Empörungsindustrie von Campact, Foodwatch und Konsortien«, sagte er.

In dieses Horn stieß auch EU-Kommissar Günther Oettinger bei einer Rede in Hamburg: Dort sagte er nach Angaben eines Anwesenden, die Region Wallonie werde von »Kommunisten« geführt, die ganz Europa blockierten, was nicht akzeptabel sei. Dumm nur, dass Frank Compernolle bei der Veranstaltung des AGA Unternehmensverbands am vergangenen Dienstag anwesend war. Der vertritt in der Hansestadt die Wallonie und die Region Brüssel in Wirtschaftsfragen und bestätigte laut belgischer Nachrichtenagentur Belga am Sonntag Oettingers Aussagen. Compernolle sagte der Zeitung Le Soir, er sei vorzeitig gegangen. Das Ganze habe »nach einer Stammtischrede geklungen, nicht nach der Ansprache eines EU-Kommissars«.

Der Zeitpunkt der Entgleisung und des Leaks ist interessant: Oettinger, bisher zuständig für die in Brüssel unter »ferner liefen« rangierende Digitalwirtschaft, soll nach dem Abgang einer Kollegin nun den Topposten des Haushaltskommissars übernehmen. Und weil der frühere Landespolitiker gerne ganze Arbeit leistet, nannte er in seiner Rede Chinesen »Schlitzaugen«, sprach von einer vermeintlichen »Pflicht-Homoehe« und soll zudem angedeutet haben, dass Frauen ohne Quotenregelung keine Spitzenpositionen erreichen könnten – und das vom Quotendeutschen in der Kommission.

Die vermeintlichen Chaoten und gescholtenen Vertreter der »Empörungsindustrie« hatten am Sonnabend bereits eine Antwort auf die diversen sachlichen und unsachlichen Attacken gegeben: Campact, Foodwatch und Mehr Demokratie legten dem Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag vor. Am Freitag hatte bereits die Partei Die Linke einen Eilantrag gegen die vorläufige Anwendung des »Freihandelsabkommens« eingereicht. Die Anträge würden »mit der gebotenen Eilbedürftigkeit geprüft«, sagte die Sprecherin des Bundesverfassungsgerichts. Die Karlsruher Richter hatten CETA vor zwei Wochen unter Auflagen vorläufig gebilligt. Dem Urteil zufolge kann die Bundesregierung das Abkommen wie unterdessen geschehen unterzeichnen, wenn sichergestellt ist, dass Deutschland aus CETA wieder aussteigen kann, falls es dazu durch ein späteres Karlsruher Urteil gezwungen wird. Die Linke sieht diese Auflage nicht hinreichend erfüllt.(Quellen: dpa, Belga, Reuters)