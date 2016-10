Mit den Reichen anlegen

Ambitioniert: Die Linke will auch den Industriestandort NRW wiederbeleben (Zeche Ewald in Herten) Foto: Marcel Kusch/ dpa - Bildfunk

Für das kommende Wochenende lädt die nordrhein-westfälische Linkspartei zu einem Landesparteitag in die Zeche Zollverein nach Essen ein. Dort wollen die Delegierten ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl am 14. Mai des kommenden Jahres endgültig beschließen. Unabhängig vom Ausgang der Wahl sieht die Linke-Landesspitze darin »einen Arbeitsauftrag für den gesamten Landesverband«. »Nordrhein-Westfalen steht vor großen Aufgaben«, konstatierte der Linke-Landesgeschäftsführer Sascha H. Wagner am Montag gegenüber dieser Zeitung. Wagner sieht seine Partei jedenfalls »gut gewappnet«, um die politische Auseinandersetzung mit der von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) geführten »rot-grünen« Regierungskoalition aufzunehmen, die laut dem Linke-Politiker über »keine ernstzunehmende Antriebskraft oder politische Visionen« verfüge und vor der Wahl »offenbar auch die bestehenden Probleme nicht mehr lösen will«.

Fragt man die NRW-Linke, welche Probleme das seien, werden mehrheitlich Themen wie steigende Kinderarmut und Erwerbslosigkeit, die zunehmende Verarmung großer Bevölkerungsteile, mangelnder bezahlbarer Wohnraum in den Metropolen und der diskriminierende Umgang mit Flüchtlingen genannt. Diesen Fragen wollen sich die demokratischen Sozialisten verstärkt widmen und zu ihrer Lösung beitragen. Es sei schließlich nicht hinnehmbar, dass immer mehr Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland von Armut, prekärer Beschäftigung und einer unsicheren Lebensperspektive betroffen seien.

Tatsächlich, in keinem anderen Bundesland stieg die Armut in den letzten Jahren derart an wie in NRW, nämlich um 26 Prozent seit 2006. Rund 20 Prozent der Beschäftigten arbeiten im Niedriglohnbereich. Mehr als drei Millionen Menschen zwischen Rhein und Ruhr leben mittlerweile in Armut oder sind von ihr bedroht. Betroffen sind neben Rentnerinnen und Rentern und Erwerbslosen vor allem Kinder. Jedes fünfte Kind in NRW ist auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen. Im Ruhrgebiet wächst nunmehr sogar jedes dritte Kind in Armut auf. »Und das, obwohl Ministerpräsidentin Kraft sich selbst dem Ziel verschrieben hat, ›kein Kind zurücklassen‹ zu wollen«, kritisierte Linke-Landessprecherin Özlem Alev Demirel am Montag auf jW-Anfrage. Sie sieht vor allem im Bereich der Sozial-, Bildungs- und Wohnungspolitik die Notwendigkeit, »im Sinne der Mehrheit der Bevölkerung politisch umzusteuern«. Besonders am Herzen liegt Demirel die schwierige Situation der betroffenen Kinder. Um diese zu verbessern, fordert sie unter anderem, ein kostenloses warmes Mittagessen in allen Kitas und Schulen einzuführen.

Ansatzpunkte für eine politische Auseinandersetzung mit der Landesregierung, aber auch der von Armin Laschet angeführten CDU existieren zur Genüge, keineswegs nur in der Bildungs- und Sozialpolitik. Deutliche Defizite hat Die Linke vor allem auch im Bereich der Innenpolitik ausgemacht. Den amtierenden Innenminister Ralf Jäger (SPD) bezeichnete der Linke-Innenpolitiker Jasper Prigge im Gespräch mit dieser Zeitung als »politischen Totalausfall«. Auf Ablehnung der Linken stieß vor allem Jägers kürzlich geäußertes Eigenlob, dass allein bis zum 31. Juli dieses Jahres insgesamt 2.957 Menschen aus NRW abgeschoben worden seien. Für Unmut sorgte außerdem die Ankündigung des Innenministers, zukünftig auch Minderjährige vom Verfassungsschutz überwachen lassen zu wollen (jW berichtete). Einzig von der Linkspartei wurde öffentlich gescholten, dass der SPD-Politiker sich Gesprächen mit der AIDS-Hilfe verweigerte und Menschen mit einer HIV-Infektion oder psychischen Beeinträchtigungen frei von jedweder Notwendig- oder Sinnhaftigkeit gesondert in Polizeidatenbanken erfassen lässt.

Linke-Landessprecher Christian Leye hat aktuell an der Parteibasis eine »Aufbruchstimmung« ausgemacht. Man wolle die bestehenden Probleme gemeinsam mit den Leidtragenden der Politik der Landesregierung anpacken. »Wir geben die Antworten, die die Landesregierung nicht mehr hat«, konstatierte er am Montag. Schließlich stehe einzig seine Partei »für eine mutige Investitionsoffensive, die NRW wieder aufbaut und die endlich gute Arbeitsplätze schafft«. Zudem werbe Die Linke für den Schutz von Industriearbeitsplätzen auch gegen den Willen der Anteilseigner und Aktionäre und für eine »gute Finanzierung unserer Kommunen«. Wer die Spaltung in Arm und Reich tatsächlich bekämpfen wolle, müsse »sich mit den Reichen und Mächtigen anlegen und nicht vor ihnen buckeln«, gab sich Leye kämpferisch.

Zu ihrem Landesparteitag am kommenden Wochenende erwarten die Sozialisten ihre Bundestagsfraktionschefin Sahra Wagenknecht und Parteichef Bernd Riexinger. Die Landesliste zur bevorstehenden Wahl wird unterdessen am 10. und 11. Dezember auf einem weiteren Landesparteitag in Düsseldorf aufgestellt werden.

www.dielinke-nrw.de