Wohin mit der Wut

Um ein paar Ecken herum: Vorhang auf für Hillary Donald! Foto: REUTERS/Brian Snyder

Als Slavoj Zizek am Donnerstag in Berlin sprechen sollte, reichten die Stühle nicht aus. Im Audimax der Humboldt-Universität drängelten sich die Frauen und Männer sämtlicher Altersstufen noch in den Gängen, viele setzten sich tapfer auf den Boden. Ihrer guten Stimmung tat das keinen Abbruch. Die leise Hoffnung, ein kleines bisschen Erleuchtung zu erreichen, verbanden sie mit der Erwartung, gut unterhalten zu werden. Beides wird dem berühmten slowenischen Philosophen zugetraut.

Es war die erste Veranstaltung der neuen Reihe »Populismus und Politik«. Die Anmoderation übernahm der Literaturwissenschaftler Joseph Vogl. Ein Populist, erklärte er, arbeite mit aufgedrehten Lautstärken. Er glaube an den Einfluss von ominösen Mächten und Lügenkartellen. Politik verbinde der Populist mit Ressentiment, und Öffentlichkeit betrachte er als ein Forum für Affekte. Dort zeige er sich als wallungsbereiter Mitbürger. An den Verhandlungstisch bringe er die Bereitschaft zum Unfrieden.

Zizek führte diese Ansätze in seinem anschließenden Vortrag mit dem Titel »Rage, Rebellion and New Power« weiter aus, indem er sich zwei der zur Zeit wohl am häufigsten zu sehenden und zu hörenden Populisten vorknöpfte: die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton und den Milliardär Donald Trump, die beide Nachfolger von US-Präsident Barack Obama werden wollen.

Trump zeige beispielhaft, so Zizek, was sich in den letzten Jahren verändert habe. Das, was einer noch vor ein paar Jahren höchstens in privatem Rahmen von sich gab oder am Stammtisch rausschnauzte, dränge nun mit zunehmender Selbstverständlichkeit in die öffentliche Rede. Wie viele andere Männer sei auch Trump, wenn er Zuhörer finden wolle, dazu gezwungen, seine Jugend zu verlängern und sich noch mit 70 Jahren wie ein adoleszenter Halbstarker aufzuführen. Mit Hillary Clinton stehe Trump eine ruchlose Manipulatorin gegenüber. Beide zusammen ergäben den modernen Politiker, weshalb Zizek vorschlug, nur noch von »Donald Clinton« und »Hillary Trump« zu sprechen.

Zum populistischen Repertoire von »Hillary Trump« gehöre die Kritik an der Globalisierung. Dagegen helfe, sagte Zizek, taktischer Eurozentrismus. Einen drastischen Anlass für diese Erkenntnis lieferte ihm eine Meldung aus Mittelamerika. In Mexiko hatte ein 55jähriger Ex-Pastor ein achtjähriges Mädchen vergewaltigt. Doch der Gottesmann wurde erstmal nicht vor Gericht gestellt, geschweige denn zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt. Statt dessen sei ihm beschieden worden, dass sich die Angelegenheit mit einer Spende von zwei Kasten Bier an die Gemeinde in Ordnung bringen ließe. Auf die Empörung hiesiger Feministinnen folgte die Entgegnung, dass Europäerinnen wohl das Verständnis für die Kultur fehle, in der der Ex-Pastor sich nun mal bewege. Diese Geschehnisse, sagte Zizek, hätten ihn auf den Gedanken gebracht, dass sich die Globalisierung womöglich noch nicht genug ausgebreitet haben könnte. Der Ex-Pastor wurde nach Protesten dann doch noch verhaftet-

Wie populistische Kultur in Zukunft aussehen könnte, das habe er kürzlich in Seoul beobachten können, erzählte Zizek. Die dortigen Einwohner schauten ohne Unterlass auf Benutzeroberflächen und Bildschirme. Die jungen Leute mit Elan und Ideen würden entweder auf einen Burnout oder auf eine Drogensucht oder auf den beruflichen Erfolg zusteuern. Für Zizek, der seinen Vortrag in Englisch hielt, »der imperialistischen Sprache«, wie er lächelnd erklärte, waren sie mit »Enjoying and succeeding« voll ausgelastet.

Und sie alle lebten, meinte er, in genau der vorrevolutionären Situation, wie Marx sie beschrieben habe. Eine, in der binnen absehbarer Zeit Wut und Chaos ausbrechen könnten. In einer zweiten Phase käme ein bisschen Organisation dazu, was die Rebellion Fahrt aufnehmen lasse. In einer dritten Phase nehme sich eine Gruppe der riesigen Aufgabe an, mit den Ergebnissen oder Hinterlassenschaften der Rebellion umzugehen. Weil sie daran scheitere, würde die Rebellion am Ende von genau der Wut beendet werden, mit der sie begonnen worden sei.

Schlimmerweise, ergänzte Zizek, sei heute nicht mal mehr zu erkennen, wie Wut sich artikulieren müsste, damit daraus ein politisches Projekt entstünde. Deshalb wolle er dazu auch keine Vorschläge machen. Außerdem hätte er neulich über ein paar Ecken gehört, dass Noam Chomsky mittlerweile ziemlich niedergeschlagen wegen die Weltlage sei. Auch er selbst, sagte Zizek, sehe keine tollen Aussichten, er sei Pessimist. Das ließe ihm zumindest die Freiheit, sich positiv überraschen zu lassen. Wichtig sei es jetzt, sagte Zizek zum Schluss, die Katastrophe nicht zu verhindern, sondern anzuerkennen, dass sie eingetreten ist und wir in ihr leben. Abschließend klopfte ihm Joseph Vogl auf die Schulter und dankte »für das intellektuelle Feuerwerk«.