»Ich vermittle zwischen Bürgern und Staat, um Lösungen zu finden«

Sie sind Venezuelas »Defensor del Pueblo« (Verteidiger des Volkes, jW), was im Deutschen mit Ombudsmann übersetzt wird. Ein solches Amt gibt es in dieser Form in der Bundesrepublik nicht. Welche Rolle spielen Sie in der Gesellschaft?

Die Defensoría, das Amt des Ombudsmanns, entstand in Venezuela im Zuge des Prozesses der Erarbeitung und Verabschiedung einer neuen Verfassung 1999. Es ist also eine relativ neue Einrichtung zum Schutz der Menschenrechte, die es früher nicht gab.

Ich war Präsident der Kommission für Menschenrechte in der verfassunggebenden Versammlung, die den Abschnitt 3 unseres Grundgesetzes erarbeitete, der sich mit diesem Themenkomplex beschäftigt: Bürgerrechte, soziale, wirtschaftliche, persönliche Rechte, Schutz der Umwelt und so weiter. In diesem Rahmen wurde die neue Institution geschaffen, die eine strategisch bedeutsame Rolle in der Gesellschaft spielt. In Venezuela gibt es fünf öffentliche Gewalten: Neben der Exekutive, Legislative und Judikative existieren die Bürgergewalt und die Wahlgewalt. Die Defensoría ist zusammen mit der Generalstaatsanwaltschaft und der Contraloría, dem Rechnungshof, Teil der Bürgergewalt.

Welche Aufgaben leiten sich daraus ab?

Die Defensoría ist eine nationale Institution, die die Menschenrechte verteidigt, die sie beschützt, Erziehungsarbeit zu diesem Thema leistet und die vermittelt. Das ist derzeit, glaube ich, die wichtigste Aufgabe, zumindest in den zwei Jahren, die ich dieses Amt bisher ausübe: Ich bin ein Vermittler, der mit allen Schichten spricht, denn ich glaube fest an den Nutzen von Verhandlungen, der Konsensfindung. Ich vermittle also zwischen Gruppen, in diesem Fall zwischen Bürgern und dem Staat, um Lösungen für Probleme zu finden.

Eine weitere Aufgabe fällt in den Bereich der Gesetzgebung. Wir schlagen der Nationalversammlung Gesetze zum Schutz sozial benachteiligter Mitglieder der Gesellschaft vor, etwa zum Schutz der Bauern, von Personen mit Behinderungen und anderen. Und wir haben ein Klagerecht. Wir können vorläufige Anordnungen erwirken und juristische Schritte einleiten. Wir können Opfer oder Antragsteller zu den Gerichten begleiten.

Die Defensoría übt also gerade in der gegenwärtigen Etappe unserer Entwicklung eine strategisch nicht zu unterschätzende Funktion aus, um Frieden, Demokratie und Stabilität in unserem Land zu bewahren. Sie ist so etwas wie die Beschwerdestelle für Bürger, die anderswo kein Gehör gefunden haben. Seit meiner Wahl im Dezember 2014 konnten wir 300.000 Menschen helfen. Ich spreche von 110.000 Maßnahmen, die wir als Defensoría eingeleitet haben.

Können Sie ein Beispiel nennen, wie eine solche Maßnahme aussieht?

Nehmen wir einen schwerwiegenden Fall: Ein Polizist hat willkürlich einen Bürger ermordet – nicht in legitimer Selbstverteidigung etwa, sondern ohne Not. Die Angehörigen wenden sich an uns. Wir haben Büros in allen Teilen des Landes, nicht nur in Caracas, sondern in den Hauptstädten aller Bundesstaaten und darüber hinaus in einigen weiteren Orten. Dort wird der Sachverhalt aufgenommen, und wir beginnen unsere vorjuristische Arbeit, um die Verletzung der Menschenrechte festzustellen: Wer hat die strafbare Handlung begangen? Geht es um einen Angehörigen der Polizei oder der Nationalgarde? Wurde tatsächlich das Recht auf Leben verletzt? Das gilt natürlich auch, wenn es sich zum Beispiel um eine Verletzung des Rechts auf Freiheit, also um eine willkürliche Verhaftung handelt.

Das sind natürlich dramatische Fälle, aber wir haben uns auch sehr intensiv mit Beschwerden über die öffentlichen Dienstleistungen befasst, denn der Zugang zu diesen ist ebenfalls ein Menschenrecht. Ein Beispiel: Als ich das Amt gerade übernommen hatte, mussten wir uns mit vielen Eingaben von Kunden befassen, die sich von der staatlichen Fluggesellschaft in ihren Rechten verletzt sahen, etwa wegen gestohlenen Gepäcks, Flugverspätungen und anderen Dingen. Wir luden alle Manager der Fluggesellschaft und Vertreter des Verkehrsministeriums zu einem Treffen ein. Zuerst haben wir jede Seite allein angehört, dann haben wir einen gemeinsamen runden Tisch veranstaltet. Schließlich wurden 18 Abkommen unterzeichnet, in denen sich die Firma verpflichtet hat, diese Dienste zu verbessern. Das war im März und April des vergangenen Jahres und hatte ziemlich großen Widerhall, denn wir reden hier ja nicht von einzelnen Vorfällen, sondern von Millionen Menschen, die von diesen Vorgängen betroffen waren.

Wir ordnen auch die Einrichtung von Gedenkstätten an. So wie es hier in Deutschland Denkmäler gibt, die an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs und an die Verbrechen des Faschismus erinnern, habe ich Dekrete unterzeichnet, um die Einrichtung von Gedenkstätten für die in der Vergangenheit begangenen staatsterroristischen Verbrechen in Venezuela anzuordnen. Durch eine Gedenktafel oder ein Mahnmal möchten wir dazu beitragen, dass sich solche Verbrechen in unserem Land niemals wiederholen. Die Defensoría hat zum Beispiel vor einigen Jahren ein Denkmal für die Opfer des Massakers von Cantaura eingerichtet. Vor 34 Jahren hat die Armee mit Kampfflugzeugen und Hubschraubern 23 Menschen einer Guerillagruppe ermordet, die nachts in einem Lager schliefen.

Natürlich begleiten wir auch die aktuellen politischen Entwicklungen. Wir empfangen die Vertreter der Opposition und kümmern uns um ihre Eingaben, wenn sie sich von Vertretern des Staates ungerecht behandelt fühlen. Das macht, glaube ich, einen Teil des Ansehens der Defensoría in der Gesellschaft aus.

Sie haben die Opposition erwähnt. Die Sprecher der Regierungsgegner bringen regelmäßig Beschwerden vor, die auch international verbreitet werden. Ich möchte einige davon ansprechen. Zunächst natürlich das heiß debattierte Amtsenthebungsreferendum gegen Präsident Nicolás Maduro. Dem Nationalen Wahlrat, Consejo Nacional Electoral, CNE, wird vorgeworfen, diese Abstimmung hinauszuzögern und zu erschweren. Wie bewerten Sie das?

Der CNE ist für die Durchführung von Abstimmungen und Wahlen zuständig, dazu gehört etwa Termine, aber auch die einzelnen Schritte solcher Prozeduren festzulegen, so wie dies in Deutschland auch die zuständige Behörde tut. Ich respektiere die Entscheidungen der Wahlbehörde meines Landes.

Wenn Sie allerdings eine Beschwerde gegen die Exekutive erreicht, agieren Sie ja auch über die Grenzen der Staatsgewalten hinaus. Eine Beschwerde gegen den CNE wäre damit doch vergleichbar.

Wir haben in diesem Zusammenhang aber keine Beschwerde erhalten. Es hat niemand die Defensoría ersucht, in irgendeiner Weise tätig zu werden.

Verstehe ich das richtig: Die Opposition führt zwar Demonstrationen und Aktionen durch, damit das Referendum noch in diesem Jahr stattfindet, aber hat keine Eingabe bei der Defensoría eingereicht?

Nein, denn sie sind ja schon mittendrin in der Kampagne.

Ein weiterer Fall, um den es international ziemlichen Krach gibt, ist der von Leopoldo López, ein verurteilter und im Gefängnis sitzender Oppositionspolitiker. War das ein Thema für Ihre Institution?

Ja, natürlich. Wir betreuen jeden Inhaftierten, auch solche, die nicht berühmt sind und über die niemand spricht. Ein Thema, das uns Sorgen macht, sind zum Beispiel die in Polizeiwachen inhaftierten Menschen. Die Zellen in den Polizeiwachen sind nach dem Gesetz nicht dafür bestimmt, eine Person für mehr als einen Monat aufzunehmen. Wir haben aber festgestellt, dass es in Venezuela rund 33.000 Inhaftierte gibt, die seit Jahren dort eingesperrt sind. Von diesen sprechen die Medien im Land und international kaum, sie kümmern sich nur um vier oder fünf Fälle. Aber auch in diese Fälle schalten wir uns ein. Wir haben die Familie von Leopoldo López und ihre Rechtsanwälte empfangen. Wir haben uns eingeschaltet, wenn diese um Vermittlung hinsichtlich der Haftbedingungen gebeten haben.

Was wir aber nicht sind, ist eine private Anwaltskanzlei. Zu uns kann man nicht wie in ein Anwaltsbüro kommen und verlangen: Du verteidigst mich jetzt vor Gericht und machst Lobbyarbeit für meinen Fall, und ich zahle dir dafür Betrag X. Das würde unsere Aufgabe verwässern, denn die Defensoría ist kein Teil der Justiz.

Zur Justiz gehören das Gericht, die Staatsanwaltschaft und die Defensa Pública, die öffentliche Verteidigung. Diese Einrichtung, die wir in Venezuela haben, verfügt über Rechtsanwälte, die kostenfrei denen zur Verfügung stehen, die keinen Verteidiger bezahlen können. Wir achten etwa darauf, dass es einen angemessenen Prozess gibt, dass der Inhaftierte Zugang zu seinem Anwalt hat und angehört wird. Was Leopoldo López und andere Gefangene angeht, haben wir sie durch unsere Juristen und Angestellten ohne jede Diskriminierung betreut.

Ein weiteres Thema, das Venezuela in diesen Monaten sehr beschäftigt, ist der Mangel an Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs. Die Regierung macht dafür einen Wirtschaftskrieg bestimmter Kreise verantwortlich, die politische Ziele verfolgen. Die Opposition und viele Unternehmer sprechen dagegen von wirtschaftlichen Problemen, die eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung verhindern würden. Wie geht die Defensoría mit dieser Frage um, die ja zweifellos die Rechte der Bevölkerung verletzt?

Im Jahr 2013 nahm Venezuela für das Barrel Erdöl mehr als 100 US-Dollar ein. Das ergab genügend Spielraum für Importe und die Lebensmittelversorgung. Einer der Mängel unseres Wirtschaftssystems ist meines Erachtens jedoch, dass wir keine nationale produktive Bourgeoisie haben. Die Bourgeoisie lebte auch von den Einnahmen aus dem Erdölverkauf, von den Devisen. Bevor der Erdölpreis einbrach, wurde das Problem der fehlenden eigenen Produktion nicht sonderlich wahrgenommen. Uns fehlen Unternehmen, die ihre aus dem Erdölhandel stammenden Mittel in unserem Land investieren und Getreide, Lebensmittel, Obst anbauen. Solange das Erdöl teuer verkauft werden konnte, funktionierten die Unternehmen durch Importe. Dann brach aber der Preis von 100 US-Dollar auf 20 US-Dollar ein. Das hat ein Drama ausgelöst.

Im Mai nahm das Land praktisch keine Devisen aus dem Erdölverkauf ein. Die Lage wurde durch das Klimaphänomen El Niño verschärft. Durch die Dürre trockneten die Stauseen aus, und man musste einen Kollaps der Stromversorgung befürchten. Es war ein Ausbruch gesellschaftlicher Gewalt zu erwarten. Wir konnten diese Phase aber überwinden. Jetzt haben wir Oktober, und der Wasserspiegel in den großen Stauseen der Wasserkraftwerke ist angestiegen. Der Ölpreis liegt inzwischen bei um die 40 US-Dollar. Aber Vorsicht, noch sind die Probleme nicht gelöst!

Für die venezolanischen Unternehmer sollte das Anlass zum Nachdenken sein, wie sie ihr Kapital heimholen können, um hier zu investieren. Dies ist der Augenblick für Nationalbewusstsein im positiv verstandenen Sinne, nicht der für eine Zerstörung des Landes. Die Lösung liegt meines Erachtens in einer Allianz zwischen dem Staat und den privaten Unternehmern.

Sie glauben also, dass solch eine Verknüpfung möglich ist?

Davon bin ich überzeugt, und unsere Verfassung verlangt das ja auch. Es ist eine der Aufgaben des privaten Kapitals, zu den großen Projekten unseres Landes beizutragen. Wir müssen selber produzieren, was wir können, um nicht von Importen abhängig zu sein.

Ich möchte zum Abschluss noch auf Ihre persönliche Geschichte eingehen. Wie Sie ja sagten, waren Sie Abgeordneter der verfassunggebenden Versammlung. Aber schon vorher gehörten Sie zu den Verteidigern von Hugo Chávez, als dieser nach dem Aufstand 1992 im Gefängnis saß, und gehörten seiner Bewegung MBR-200 an, dem Movimiento Bolivariano Revolucionario, der Bolivarianische Revolutionsbewegung, gegründet am 200. Geburtstag Simón Bolívars, 24. Juli 1983.

Vorher war ich Mitglied der Partido de la Revolución Venezolana, PRV (Partei der venezolanischen Revolution, jW), der Partei eines früheren Comandante der Guerilla, Douglas Bravo. Ich bin seit ziemlich genau 40 Jahren politisch aktiv. Angefangen habe ich in der Oberstufe des Gymnasiums als Schülervertreter. Während des Studiums an der Universidad de Los Andes ging es weiter. In dieser Zeit begann mein Einsatz für die Menschenrechte. Nebenbei bin ich Schriftsteller und habe bislang elf Bücher herausgebracht.

Eines davon habe ich gelesen: »Los niños del infortuno«, Die Kinder des Unglücks, …

Das ist sehr bekannt geworden. Es behandelt die Lage in Pakistan nach dem schweren Erdbeben und die Hilfe der Kubaner.

1998 wurde ich in das Parlament, den damaligen Kongress, gewählt und ein Jahr später in die verfassunggebende Versammlung. Ich war Mitglied des außenpolitischen Ausschusses. Zwischen 2004 und 2012, acht Jahre lang, war ich Gouverneur meines Heimatstaates Anzoátegui, in dem es viele Erdölförderanlagen gibt.

Ich habe mich immer sehr für die sozialen, revolutionären Kämpfe interessiert. Ich bin ganz klar ein Mensch mit linken Überzeugungen, auch wenn ich derzeit keiner Partei angehöre. Das ergibt sich aus meiner Verantwortung als Defensor. Ich habe meine Mitgliedschaft aufgegeben und beteilige mich an keinen Parteiveranstaltungen. Aber meine ideologischen Überzeugungen haben sich natürlich nicht geändert: Solidarität, Brüderlichkeit, die Verteidigung der Rechte meines Volkes.

Wenn wir zurückdenken an das Jahr 1998, an den Beginn des bolivarischen Prozesses und den Amtsantritt von Hugo Chávez: Hätten Sie sich damals vorstellen können, dass sich die Situation in Venezuela heute, fast zwei Jahrzehnte später, so entwickelt?

Ich konnte mir die Lage, wie sie heute ist, nicht vorstellen, denn die Erkrankung und der viel zu frühe Tod unseres Präsidenten Hugo Chávez 2013 mit 58 Jahren war nicht absehbar. Das war ein Einschnitt, was auch die Opposition anerkennt. Chávez erkrankte 2011, und damit wurden alle Pläne und Vorhaben erschüttert. Ich glaube, ein anderes Land wäre zusammengebrochen, es wäre zu einer allgemeinen Gewalteskalation gekommen, vielleicht sogar zum Krieg. Deshalb hat Venezuela meines Erachtens Anerkennung verdient. Es gab Kräfte, die eine soziale Explosion und einen Bürgerkrieg vorhergesagt haben. Dafür, dass es dazu nicht gekommen ist, verdient das venezolanische Volk meine Bewunderung.