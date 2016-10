Daniel Arthur Fischer als Martin ­Luther: »Der Luther-Code« Foto: rbb/SWR/RB/EIKON-Media

Natur exclusiv

Das neue Elefantenhaus in München

Zoos werden für Menschen gebaut, nicht für Tiere. Insofern ist es ein gesellschaftliches Ereignis, wenn Tiere den Menschen neu präsentiert werden. Töröö: Das Elefantenhaus ist das Wahrzeichen des Münchner Tierparks und wird im Herbst 2016 nach vier Jahren Bauzeit wiedereröffnet.

BR Fernsehen, Sa., 18.45

Der Luther-Code

Sprung in die Freiheit

Nun nach Norden. Geschichten von Martin Luther, Johannes Gutenberg und Leonardo da Vinci werden hier in Beziehung gesetzt zu modernen Biographien. Von jungen Menschen, die in den 80er und 90er Jahren geboren wurden und die angetreten sind, heute die Welt neu zu gestalten. Menschen wie Regina Catrambone, die gemeinsam mit ihrem Mann, ihrer Tochter und ihrem eigenen Schiff Flüchtlinge aus dem Mittelmeer rettet. Oder Carolina Costa, die eine moderne Kirche vertritt, die Menschen unterschiedlicher Religionen eine Plattform bietet. Sie sagt: »Religion interessiert die Menschen. Man muss nur die richtige Form finden.« Amen.

Arte, Sa., 20.15

Sibylle

Das Leben von Sibylle Froebisch ist eigentlich ziemlich in Ordnung. Sie hat studiert, während des Studiums ihren späteren Mann Jan kennengelernt, mit ihm eine Firma gegründet und zwei Söhne, David und Luca, zur Welt gebracht. Und dennoch – oder gerade deswegen – scheint etwas an ihr zu nagen. Nicht einmal im Italien-Urlaub mit ihrer Familie schafft sie es, zur Ruhe zu kommen und auszuschlafen. Die düstere Vorahnung, dass etwas passieren wird, hat sich in ihre geordnete Welt geschlichen. So ist es dann auch. Der Schweizer Regisseur Michael Krummenacher spielt in seinem als Abschlussfilm an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München entstandenen Werks mit diesen mythologischen Bezügen und variiert Motive des Psychothrillers und Horrorfilms. Gelungen. Mit Anne Ratte-Polle (Sibylle), Thomas Loibl (Jan). D 2015.

BR Fernsehen, Sa., 23.30

Terra X. Große Völker: Die Araber

Als Förderer der Wissenschaften haben die Araber Europa im ausgehenden Mittelalter entscheidend verändert. Ihre Errungenschaften stehen im Mittelpunkt dieser Folge der Dokumentarreihe »Große Völker«. Ein lustiges Konzept – aber bitte: Wenn’s der Wahrheitsfindung dient.

ZDF, So., 19.30