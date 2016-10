Ein geschickter Schachzug

Der damalige US-Verteidigungsminister Leon Panetta auf einem Kriegsschiff der US-Marina in Cam Ranh (3.6.2012) Foto: POOL New/Reuters

Die Sozialistische Republik Vietnam hat Spekulationen über die militärische Zusammenarbeit mit anderen Staaten oder die Überlassung von Stützpunkten entschieden dementiert. Der Sprecher des Außenministeriums, Le Hai Binh, erklärte laut der staatlichen Nachrichtenagentur VNA vom 20. Oktober auf einer Pressekonferenz: »Vietnam gestattet keinem Land Militärbasen auf seinem Territorium einzurichten.« Hanoi verfolge unverändert »eine Politik des Nichtbeitritts zu jedweden militärischen Allianzen und werde sich mit keinem Staat gegen eine andere verbünden«. Auf die Frage, auf welche Nachrichten sich das Statement beziehe, nannte der Sprecher Meldungen russischer Medien, die von internationalen Agenturen wie der französischen AFP weiterverbreitet wurden.

Die Demarche scheint vordergründig gegen Moskau gerichtet, zielt aber gegen Washington und geht auf den Besuch Barack Obamas vom 23. bis 25. Mai in Vietnam zurück. Während der Visite gab der US-Präsident die Aufhebung des Waffenembargos gegen den früheren Kriegsgegner bekannt, worauf Hanoi einen Vertrag mit dem US-amerikanischen Rüstungskonzern und Flugzeughersteller Boeing über den Kauf von 100 zivilen Flugzeugen für 11,3 Milliarden US-Dollar abschloss. Weitere Käufe, darunter hochmoderne Kampfjets und Aufklärungsflugzeuge, sollten folgen.

Die New York Times hatte am 19. Mai geschrieben, Obama wolle die Interessengegensätze Vietnams mit China über Gebietsansprüche auf die Paracel- und Spratly-Inseln im südchinesischen Meer zu dessen Einbeziehung in seine Strategie der Einkreisung gegen Beijing nutzen. Am 30. Mai 2016 berichtete Sputnik News unter Berufung auf ein Interview des russischen Militärexperten Wiktor Litowkin, Obama habe versucht, Hanoi dafür zu gewinnen, den USA in ihrem »Einflusskampf gegen China« den Marinestützpunkt im Tiefseehafen Cam Ranh in Zentralvietnam zu überlassen. Dort unterhielten die USA während ihres Krieges gegen Vietnam bereits eine Marine- und Luftwaffenbasis. Nach dem Sieg Vietnams im April 1975 nutzten die UdSSR und später Russland bis 2002 Cam Ranh für ihre Pazifikflotten.

Moskau versucht schon länger, nach Cam Ranh zurückzukehren. AFP berichtete am 7. Oktober über Äußerungen von Vizeverteidigungsminister Nikolai Pankow, Russland wolle seine militärische Kooperation mit Vietnam reaktivieren. In offensichtlicher Erinnerung an die Waffen- und Ausbildungshilfe während des Vietnamkriegs habe Präsident Putin von der Erfüllung einer »historischen Mission« gesprochen.

Für Vietnam, das für seinen Pragmatismus in der Außenpolitik bekannt ist, könnte Russland ein Partner sein, von dem sich Vietnam einen Einfluss auf China verspricht. Moskau betreibt mit Beijing ein strategisches Bündnis zur Abwehr der US-Einkreisungspolitik im asiatisch-pazifischen Raum. Auch andere modifizierte Formen einer militärischen Zusammenarbeit sind in Hanoi denkbar. Der vietnamesische Botschafter in Moskau, Nguyen Thanh Son, hatte am 17. Mai 2016 gegenüber der Nachrichtenagentur Ria Nowosti erklärt, sein Land trete »keinen Militärbündnissen bei«. Eine Nutzung von Cam Ranh sei aber für die multilaterale internationale Zusammenarbeit, für Seetransportdienstleistungen, Schiffsreparatur und Entwicklung von Militärtechnik »zur Gewährleistung des Friedens und der Stabilität in der Region« möglich.

Mit Cam Ranh kann Vietnam seine Position im Konflikt um das Südchinesische Meer gegenüber China stärken. Beobachter in Hanoi prognostizieren bereits, dass auch den USA die Nutzung von Cam Ranh gewährt wird. Dann könnten sich Kriegsschiffe der sechsten US-Flotte und des russischen Pazifikgeschwaders ablösen, wenn sie nicht sogar gleichzeitig dort ankern.